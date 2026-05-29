Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a un año de la detención en su departamento porteño

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa a la militancia kirchnerista.jpg Cristina Kirchner no ha dejado de saludar a los militantes que se acercan a su casa de San José 1111.

Participación de la militancia de La Cámpora

La diputada nacional de Unión por la Patria llamó a la militancia peronista a mantenerse activa con sus banderas históricas en alto.

“Los valores que carga el peronismo y que Cristina supo llevar al gobierno de la Nación necesitan fortalecerse con la voluntad de lucha de cada argentina y de cada argentino. Por eso estamos hoy acá, pero por sobre todas las cosas, por eso estamos en la militancia cotidiana de cada barrio, porque el peronismo no baja los brazos y vamos a volver”, arengó Olmos.

A su turno, Recalde agredeció la participación en el acto de “todos los sectores del peronismo y del panperonismo que defienden la democracia” y recalcó que “no hay peronismo con proscripción”.

“Todos sabemos por qué Cristina está ahí arriba, injustamente detenida, privada de su libertad. Es un fallo que no tiene nada de jurídico, pero mucho de político, escrito desde los sótanos, las cloacas de la democracia, que le dejan a esas marionetas con cargo de juez los fallos que tienen que dictar para perseguir a los peronistas y para darle impunidad a los verdaderos corruptos que saquean la Argentina”, consideró.

La condena contra la ex presidenta

El senador nacional, referente de La Cámpora y líder del PJ porteño aseguró que los jueces que la condenaron a Cristina Kirchner “no quieren que haga política”.

“Por eso no solamente la proscriben, sino que cuando empezó a tener reuniones, a hablar y a organizarse, profundizaron la persecución imponiéndole restricciones que no tiene ningún detenido con prisión domiciliaria en la Argentina, ninguno. Ni los narcotraficantes que están con prisión domiciliaria tienen las restricciones que tiene Cristina, ni los genocidas que cometieron los peores crímenes, los crímenes más atroces y aberrantes”, protestó.

“Sabemos por qué la tienen ahí. No quieren la justicia social, no quieren que el pueblo se organice a través de la política y le ponga un freno a los poderosos, le diga que no a los aumentos de tarifas y a la pérdida del poder adquisitivo”, siguió.

Recalde afirmó que la presencia de militancia kirchnerista se debe a la “profunda gratitud hacia Cristina Kirchner, por profunda lealtad a quien supo encarnar y organizar al pueblo para recuperar una Argentina grande con un pueblo feliz”.