Fuera del expediente es fácil trazar paralelismos entre las condenas que recibieron el ex juez federal Walter Bento y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos fueron declarados culpables de delitos vinculados con la corrupción y en sus argumentos defensivos utilizaron la palabra lawfare, es decir, una persecución política y judicial en su contra. Pero en el expediente que develó el cobro de coimas en Mendoza por parte del ex magistrado también fueron comparadas ambas situaciones por parte de un abogado defensor.
El paralelismo entre Walter Bento y Cristina Fernández de Kirchner que argumentó un abogado defensor
En una de las apelaciones que presentaron las defensas se trazó una comparación entre las condenas por corrupción que recibieron Walter Bento y la ex presidenta
Antes (y después) de ser condenados, tanto Walter Bento como Cristina Fernández apuntaron a una conspiración política, judicial y mediática en su contra que armó la causa de corrupción para destronarlos del poder. Las estrategias no funcionaron ya que ambos terminaron declarados culpables, aunque con penas disímiles: la ex presidenta a 6 años en la causa Vialidad Nacional y el ex juez federal a 18 años de cárcel por el cobro de millonarias coimas para favorecer a presos.
Gran parte de la diferencia de pena de ambos se debe a que Walter Bento fue considerado el jefe de un banda criminal que operó durante varios años para gestionar los sobornos. En cambio, si bien CFK también fue acusada por el delito de asociación ilícita, en el juicio en su contra esa calificación fue descartada en la condena. Y esa diferencia entre ambos expedientes fue utilizada ahora como argumento por uno de los abogados defensores.
Walter Bento y su asociación ilícita
Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales representan a los abogados Matías Aramayo y Martín Ríos, además de al ex comisario Gabriel Moncho Moschestti, quienes fueron condenados como partícipes de algunos episodios de coimas y también como miembros de la asociación ilícita que lideraba Walter Bento.
En uno de los puntos del recurso de casación que presentó en los últimos días, la defensa del trío de sospechosos buscó atacar esta calificación legal. Y justamente lo hizo comparando la situación con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, donde no se contempló ese delito.
Los abogados defensores citaron el fallo contra la ex presidenta donde la Cámara Federal de Casación Penal -mismo organismo que ahora revisará la sentencia contra Walter Bento y sus cómplices- rechazó la existencia de una asociación ilícita "por la ausencia de pluralidad de planes delictivos. La asociación conformada no tenía pluralidad de planes delictivos independientes ni diversos, sino un único plan delictual".
Hablando lisa y llanamente, esta teoría sostiene que para tener en cuenta la calificación de asociación ilícita se debe probar que existió una banda criminal que se ponía de acuerdo y tenía roles divididos para ejecutar varios tipos de delitos. En el caso de Cristina Fernández se descartó porque solamente se dedicaron a "defraudar a la administración pública a partir de la administración fraudulenta de fondos nacionales en el marco de distintos contratos de obra pública vial celebrados en la provincia de Santa Cruz en el período comprendido entre los años 2003 y 2015".
Según los abogados defensores, en el caso de Walter Bento pasa lo mismo: "Hay un solo un objetivo asociativo, un solo plan delictivo, que sería cometer cohecho". Es decir, si es que la banda existía sólo se dedicaba a cobrar coimas y no cometía otro tipo de delitos.
Estos argumentos serán revisados en los próximos días en el máximo tribunal penal de Comodoro Py y, en caso de que haga lugar a este planteo defensivo, será un cambio importante ya que se bajarán considerablemente los años de prisión que recibieron de pena Walter Bento y sus cómplices.