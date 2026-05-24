El paralelismo entre Walter Bento y Cristina Fernández de Kirchner que argumentó un abogado defensor

walter bento juicio coimas en mendoza Walter Bento buscará anular la pena de 18 años de prisión. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Walter Bento y su asociación ilícita

Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales representan a los abogados Matías Aramayo y Martín Ríos, además de al ex comisario Gabriel Moncho Moschestti, quienes fueron condenados como partícipes de algunos episodios de coimas y también como miembros de la asociación ilícita que lideraba Walter Bento.

En uno de los puntos del recurso de casación que presentó en los últimos días, la defensa del trío de sospechosos buscó atacar esta calificación legal. Y justamente lo hizo comparando la situación con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, donde no se contempló ese delito.

Los abogados defensores citaron el fallo contra la ex presidenta donde la Cámara Federal de Casación Penal -mismo organismo que ahora revisará la sentencia contra Walter Bento y sus cómplices- rechazó la existencia de una asociación ilícita "por la ausencia de pluralidad de planes delictivos. La asociación conformada no tenía pluralidad de planes delictivos independientes ni diversos, sino un único plan delictual".

walter bento martín ríos matías aramayo.jpeg Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales representan a los abogados arrepentidos en el caso contra Walter Bento.

Hablando lisa y llanamente, esta teoría sostiene que para tener en cuenta la calificación de asociación ilícita se debe probar que existió una banda criminal que se ponía de acuerdo y tenía roles divididos para ejecutar varios tipos de delitos. En el caso de Cristina Fernández se descartó porque solamente se dedicaron a "defraudar a la administración pública a partir de la administración fraudulenta de fondos nacionales en el marco de distintos contratos de obra pública vial celebrados en la provincia de Santa Cruz en el período comprendido entre los años 2003 y 2015".

Según los abogados defensores, en el caso de Walter Bento pasa lo mismo: "Hay un solo un objetivo asociativo, un solo plan delictivo, que sería cometer cohecho". Es decir, si es que la banda existía sólo se dedicaba a cobrar coimas y no cometía otro tipo de delitos.

Estos argumentos serán revisados en los próximos días en el máximo tribunal penal de Comodoro Py y, en caso de que haga lugar a este planteo defensivo, será un cambio importante ya que se bajarán considerablemente los años de prisión que recibieron de pena Walter Bento y sus cómplices.