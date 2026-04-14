Alfredo Cornejo en AmCham: insistió por obra pública y una reforma fiscal profunda

Durante su alocución, el gobernador de Mendoza advirtió que la provincia “ha hecho su tarea en el Estado” con reducción sustantiva de la planta pública, un gasto “controlado y en descenso” y siendo “la única provincia que no entró en default”.

Debate por el pacto fiscal: Cornejo reclamó cambios en la coparticipación

“Creo que es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal”, disparó Frigerio dando inicio al debate.

“Los tres que estamos acá –él, Cornejo y Weretilneck- participamos del último acuerdo, el del 2017. Creo que hay que reflotar esa idea. Es fundamental eliminar los impuestos distorsivos de la Argentina, no tengo dudas, y eso hay que hacerlo de manera coordinada”, dijo el entrerriano.

Y pidió “que la Nación baje y elimine el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones”, que los gobernadores “hagan lo mismo con ingresos brutos” y que los municipios “hagan lo propio con tasas que en algunos casos parecen impuestos”.

En eso coincidió al “100%” el mendocino Cornejo, quien, a su vez, metió al debate la discusión por el reparto de fondos nacionales a las provincias: “Ingresos brutos es un impuesto distorsivo, está muy vinculado a la coparticipación”, sistema que considera que se tiene que modificar.

Alberto Weretilneck amcham Weretilneck ponderó los acuerdos regionales por sobre un pacto fiscal nacional. Lo hizo durante el debate de gobernadores en el AmCham Summit 2026. Foto: Noticias Argentinas

Weretilneck, en tanto, no le tiene fe a un acuerdo fiscal en la actualidad: “Cada provincia tiene que seguir su propio camino y buscar la competitividad y la mayor cantidad de inversiones”.

“Creo, más que nada, en acuerdos regionales, como estamos haciendo nosotros con Neuquén o, si no, cada una de las provincias llevando adelante su propia política fiscal y su propia capacidad de captar inversiones de acuerdo a su realidad económica y productiva”, señaló.

El problema, retrucó Cornejo, es que “de nada vale una buena administración fiscal provincial para atraer inversiones si no hay estabilidad macro”.

El apoyo de Cornejo a la Nación, con elogios y reclamos

Cornejo fue firme al opinar que “no hay que cambiar el rumbo nacional de la macro” y celebró “avances” como “la modernización laboral, la inocencia fiscal y otras leyes”.

alfredo cornejo amcham reforma fiscal Alfredo Cornejo, "nervioso" en el formato debate que propuso el AmCham Summit 2026. Foto: Noticias Argentinas

Pero, advirtió, “se necesita una reforma fiscal más profunda, integral, simplificando impuestos, eliminando a los distorsivos y reformulando la distribución de la recaudación con una mejor ley de coparticipación que genere incentivos para el sector privado. Y, además, hay que poner un poco en la infraestructura. Sin infraestructura no hay crecimiento", concluyó Alfredo Cornejo.