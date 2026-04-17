Un profundo dolor invadió a la comunidad médica y al deporte pedal tras conocerse la trágica muerte del médico Rodolfo Alberto Fournier. El hombre perdió la vida este jueves en un accidente, luego de ser atropellado por un auto mientras transitaba con su bicicleta por la Ruta Provincial 29, cerca de la localidad bonaerense de Ayacucho, Buenos Aires.
Quién era el reconocido médico que murió en un accidente: iba en su bicicleta y fue aplastado por un auto
El médico amaba salir a andar en bicicleta y sufrió un accidente fatal. Tras el siniestro, fue hospitalizado, pero murió a las pocas horas
El accidente fatal se produjo a la altura del kilómetro 166 de la mencionada traza vial, en jurisdicción de la localidad bonaerense de Ayacucho, cerca del límite con Rauch. Según el reporte policial, el médico fue impactado por un vehículo Ford Focus que circulaba por la zona y era conducido por un hombre de 64 años, identificado por las autoridades como Ricardo Canto.
Tras el accidente -que según las pericias preliminares habría ocurrido con ambos rodados fuera de la cinta asfáltica- la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad, incluyendo una fractura expuesta y aplastamiento, que le provocaron la muerte.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Casalins, Bomberos Voluntarios y la Policía Científica de Azul. La causa judicial quedó a cargo de la fiscal Laura Margaretic (UFI N° 9 del Departamento Judicial de Azul) bajo la carátula de “homicidio culposo”.
Quién era el médico que murió en un accidente con su bicicleta
Rodolfo Alberto Fournier tenía 69 años y una extensa trayectoria dedicada a la salud pública y privada. Oriundo de la ciudad de Luján, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, y forjó sus vínculos más fuertes, en el partido bonaerense de Florencio Varela.
En esa localidad, Rodolfo Fournier era una figura sumamente reconocida y respetada. Se destacó durante años ejerciendo su especialidad como médico clínico, pero su vocación de servicio lo llevó a dar un paso más: llegó a desempeñarse como funcionario dentro del sistema de salud municipal, trabajando activamente en la gestión sanitaria local.
Más allá de los consultorios, las guardias y su compromiso con los pacientes, su gran cable a tierra era el deporte. Fournier era un apasionado del ciclismo y quienes lo conocían de cerca aseguran que aprovechaba su tiempo libre para salir a la ruta con su bicicleta a sumar kilómetros y mantenerse en forma.
Dolorosa despedida tras el accidente del médico
Su abrupta partida tras el accidente, generó una ola de mensajes de despedida en las redes sociales. Desde el municipio donde ejerció su profesión emitieron un sentido comunicado para acompañar a su familia y amigos en este difícil momento, en el que destacaron y agradecieron “profundamente su valioso aporte al fortalecimiento del sistema de salud local”.