Quién era el reconocido médico que murió en un accidente: iba en su bicicleta y fue aplastado por un auto

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Casalins, Bomberos Voluntarios y la Policía Científica de Azul. La causa judicial quedó a cargo de la fiscal Laura Margaretic (UFI N° 9 del Departamento Judicial de Azul) bajo la carátula de “homicidio culposo”.

rodolfo-fourier-medico-accidente2

Quién era el médico que murió en un accidente con su bicicleta

Rodolfo Alberto Fournier tenía 69 años y una extensa trayectoria dedicada a la salud pública y privada. Oriundo de la ciudad de Luján, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, y forjó sus vínculos más fuertes, en el partido bonaerense de Florencio Varela.

En esa localidad, Rodolfo Fournier era una figura sumamente reconocida y respetada. Se destacó durante años ejerciendo su especialidad como médico clínico, pero su vocación de servicio lo llevó a dar un paso más: llegó a desempeñarse como funcionario dentro del sistema de salud municipal, trabajando activamente en la gestión sanitaria local.

Más allá de los consultorios, las guardias y su compromiso con los pacientes, su gran cable a tierra era el deporte. Fournier era un apasionado del ciclismo y quienes lo conocían de cerca aseguran que aprovechaba su tiempo libre para salir a la ruta con su bicicleta a sumar kilómetros y mantenerse en forma.

rodolfo-fourier-medico-accidente3

Dolorosa despedida tras el accidente del médico

Su abrupta partida tras el accidente, generó una ola de mensajes de despedida en las redes sociales. Desde el municipio donde ejerció su profesión emitieron un sentido comunicado para acompañar a su familia y amigos en este difícil momento, en el que destacaron y agradecieron “profundamente su valioso aporte al fortalecimiento del sistema de salud local”.

rodolfo-fourier-medico-accidente