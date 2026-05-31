El vino "El Caminante" es la nueva historia de vida de Miguel Ángel Ripa

Al fondo, un túnel: ese maldito túnel 9 de la ruta internacional, donde el motociclista se accidentó con un camión.

Vino El Caminante El vino de Miguel Ángel Ripa, fruto de la resiliencia.

Miguel Ángel, el hombre que sigue siendo noticia

Supe de la existencia de Miguel Ángel Ripa en diciembre de 2023 cuando el accidente lo convirtió en noticia. Supe de su gravedad extrema y de su recuperación tras 45 días en coma.

Lo conocí en 2024 en radio Nihuil, durante un encuentro con oyentes. Allí estaban él y su pierna ortopédica. De pie, en la vida. Y conversamos de la radio, de la programación y de su historia de supervivencia.

En marzo de 2025 nos reencontramos en la Peatonal y volvió a sorprenderme: llegó manejando una moto adaptada. "Durante el coma soñaba con mis nietos", evocó de aquellos días de hospital cuando huyó de las garras de lo inevitable y se aferró a esta vida con todo lo que tenía a mano.

Miguel Angel Ripa Mendocino que en 2023 se accidentó con la moto en la ruta a Chile, le cortaron una pierna y hoy anda en una moto adaptada (13).jpeg Miguel Ángel Ripa y su moto adaptada en pleno centro. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

Hecho de Malbec, Cabernet y mucha valentía

Volvamos al vino de Miguel Ángel Ripa, este nuevo hito personal que merece ser contado. Dos frases descollan desde la etiqueta, acaso para definir -más allá de las especificaciones técnicas- el espíritu del brebaje: Cosecha resiliente y Reserva valiente.

- El Caminante tiene 90% de Malbec y 10% de Cabernet con mucha madera. Es un vino nuevo y fresco, de 2023 -explica Ripa.

- ¿Por qué decidiste tener vino propio?

- Es como un homenaje a mí mismo. Es para brindar con mis hijos y mis amigos. Y para que ellos brinden cuando ya no esté.

Miguel Ángel Ripa, mendocino de San Rafael pero afincado en la Ciudad hace una pila de años, piensa en el legado y en los tiempos que lo sucederán.

Pero vamos de a poco, de a un paso a la vez, como propone Ripa desde El Caminante, su vino de autor.

Brindemos por la vida en estos tiempos líquidos y efímeros.