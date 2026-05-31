Fuerte sismo en Chile se sintió en distintos puntos de Mendoza

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) intervino rápidamente ante el hecho. El organismo estatal chileno comunicó de manera formal que se dio inicio inmediato al monitoreo integral mediante su red de informantes Mercalli, un procedimiento esencial para determinar de manera precisa el impacto y la intensidad de este fuerte sismo.

En Argentina, el INPRES informó que el epicentro del sismo fue a 30 km al NO de Valparaiso; 105 km al S de Los Vilos; 130 km al NO de Santiago.

En Mendoza, el temblor se sintió en distintas localidades, mientras que en otros lugares no se percibió el sismo aunque sí llegaron notificaciones a través del sistema de alerta que tiene Google para dispositivos con sistema operativo Android.