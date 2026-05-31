Inicio Sociedad sismo
Temblor

Fuerte sismo en Chile se sintió en distintos puntos de Mendoza

El epicentro del temblor fue en la región costera de Valparaíso y alcanzó una magnitud de 6.0

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Foto: Inpres

Foto: Inpres

Un temblor en Chile sacudió la región costera de Valparaíso durante la tarde de este domingo, registrando repercusiones directas que se sintieron con claridad en distintos puntos de la provincia de Mendoza. El sismo alcanzó una magnitud de 6.0.

Sismo en Valparaíso se sintió con fuerza en el Gran Mendoza

Según los reportes oficiales emitidos por el Centro Sismológico Nacional (CSN), este movimiento se produjo a las 17:34 hs de Chile, es decir a las 18:34 hs de nuestra provincia. El sismo alcanzó una magnitud de 6.0 y el epicentro exacto del evento se ubicó a una distancia de 28 kilómetros hacia el oeste de la localidad de Quintero.

sismo chile
Foto: Emol

Foto: Emol

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) intervino rápidamente ante el hecho. El organismo estatal chileno comunicó de manera formal que se dio inicio inmediato al monitoreo integral mediante su red de informantes Mercalli, un procedimiento esencial para determinar de manera precisa el impacto y la intensidad de este fuerte sismo.

En Argentina, el INPRES informó que el epicentro del sismo fue a 30 km al NO de Valparaiso; 105 km al S de Los Vilos; 130 km al NO de Santiago.

En Mendoza, el temblor se sintió en distintas localidades, mientras que en otros lugares no se percibió el sismo aunque sí llegaron notificaciones a través del sistema de alerta que tiene Google para dispositivos con sistema operativo Android.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar