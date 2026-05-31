DIY de costura: te explico cómo arreglar una campera de puffer rota, en casa y con un truco

Un DIY para recuperar una campera de puffer rota

Las camperas de puffer o matelassé son muy prácticas y abrigadas, ideales para usar en invierno. Además, esta tela no es pesada ni ocupa espacio, por lo que se puede llevar a todos lados y guardar en cualquier lugar sin perder calor ni pasar frío.

El problema es que este tipo de camperas tiene en la parte exterior una tela o cubierta impermeable de avión o tracker, una especie de tejido plástico que se quema fácilmente si se acerca a un calefactor o que se raja si se engancha con algo filoso. Es muy común en invierno que las camperas se derritan por una estufa.

Para arreglar una campera en este estado, se puede recurrir a un DIY o truco de costura en casa. Vas a necesitar: unas pinzas para descoser, tijeras, tela de avión del mismo color, hilo y aguja. También existen unos parches que se pegan, de esta misma tela, pero solo sirven cuando el orificio es pequeño. Si la campera está muy rota, en mi opinión, conviene coser desde adentro.

Lo primero de este DIY es descoser la campera desde el lado de adentro, por donde está la parte rota o quemada. Si hay que coser o restaurar la guata interior, puedes usar un pedacito de relleno de guata y añadirlo con hilo y aguja. Coloca el parche de tela por dentro y realiza una costura invisible para unir el trozo de tela. Vuelve a coser la zona de la campera que descociste.

En algunos casos, si cuesta acceder por dentro al pedazo de campera roto, se puede colocar un parche en la parte exterior de la campera quemando previamente los bordes del tajo para que no se deshilache. Debajo, en este DIY, se puede ver bien esta opción de truco.

Embed - Reparación de campera inflable

DIY de limpieza: consejos para lavar una campera puffer de invierno

Limpiar y lavar este tipo de camperas también puede ser difícil.

campera de abrigo Nunca laves esta prenda con agua caliente ni productos potentes.

Siempre hay que vaciar los bolsillos y cerrar todos los cierres antes de lavarla. Lo mejor es lavar esta campera sola en el lavarropas, sin suavizante y con agua fría.