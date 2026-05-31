El Quini 6 realiza este domingo 31 de mayo de 2026 el sorteo 3378, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3378 del domingo 31 de mayo
- TRADICIONAL
16 - 26 - 27 - 30 - 32 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.912.304,91
1.108 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.652,17
- LA SEGUNDA
02 - 14 - 22 - 23 - 24 - 32
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
106 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $405.993,91
5.065 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.000
- REVANCHA
00 - 01 - 06 - 09 - 21 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)
- SIEMPRE SALE
22 - 23 - 34 - 37 - 43 - 44
5 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $77.256.115,20
(5 de Buenos Aires)
- POZO EXTRA
00 – 01 – 02 – 06 – 09 – 14 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 30 – 32 – 42 – 43
1.898 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $81.664,91
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15