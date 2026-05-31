Quini 6: los resultados del sorteo 3378 del domingo 31 de mayo

TRADICIONAL

16 - 26 - 27 - 30 - 32 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.912.304,91

1.108 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.652,17

LA SEGUNDA

02 - 14 - 22 - 23 - 24 - 32

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

106 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $405.993,91

5.065 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.000

REVANCHA

00 - 01 - 06 - 09 - 21 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

SIEMPRE SALE

22 - 23 - 34 - 37 - 43 - 44

5 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $77.256.115,20

(5 de Buenos Aires)

POZO EXTRA

00 – 01 – 02 – 06 – 09 – 14 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 30 – 32 – 42 – 43

1.898 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $81.664,91

quini 6 resultados sorteo ganadores 3 Quini 6: los resultados del sorteo 3378 del domingo 31 de mayo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: