Miguel Angel Ripa Mendocino que en 2023 se accidentó con la moto en la ruta a Chile, le cortaron una pierna y hoy anda en una moto adaptada (11).jpeg Miguel Ripa, un luchador. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

Radiografía de un luchador

Y vaya si consiguió seguir adelante, porque hoy Miguel Ripa vive con una pierna ortopédica y anda de acá para allá en otra moto, distinta y adaptada a sus nuevas posibilidades y limitaciones para desplazarse.

Miguel Angel Ripa Mendocino que en 2023 se accidentó con la moto en la ruta a Chile, le cortaron una pierna y hoy anda en una moto adaptada (10).jpeg Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

Mientras termina el cortado cuenta a Diario UNO que acaba de disfrutar la Vendimia y las vacaciones en Chile, todo con el familión.

Meses atrás se había animado a hacer un viajecito con la nueva moto, esa que levanta una máxima de 30 kilómetros por hora y que en la parte trasera luce una especie de chapa patente que dice MIGUEL y que está ilustrada con una foto familiar.

Miguel A Ripa-Vendimia con familia.jpeg Vendimia 2025. Miguel Ripa en su moto adaptada con los tesoros de la tierra y de la vida.

Miguel Ripa es dado a conversar sin tapujos. Está convencido de que el accidente se produjo por algo que define como un cortocircuito en su cerebro de apenas un instante, un parpadeo tan breve como para recordar que una rueda del camión de carga le aprisionó la pierna izquierda y que ya no la sintió más. "Estaba lúcido; veía todo", dice.

Miguel Angel Ripa Mendocino que en 2023 se accidentó con la moto en la ruta a Chile, le cortaron una pierna y hoy anda en una moto adaptada (2).jpeg Miguel Ripa contó su historia de superación a Diario UNO en un café de la Peatonal. Al lado, la moto adaptada que le permite hacer vida normal. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

"Soñaba con mis nietos durante los 45 días en coma"

Recuerda que lo trasladaron en helicóptero desde la montaña al Hospital Central, donde le salvaron la vida y lo prepararon para la posterior cirugía. Miguel Ripa también recuerda sus sueños durante el coma: "Con mis cinco nietos soñaba", sonríe, emocionado. "Y con (Ricardo) Montacuto...".

-¿Hablás del conductor de No Tenés Cara por radio Nihuil?

-Sí, soñaba que Montacuto se paraba en la puerta de la habitación del hospital y me hacía reír. Estaba disfrazado. Soy fanático de todos los programas de Radio Nihuil -como Hora Libre, con Javier Dellamaggiore; tengo una hermosa relación- y creo que eso se coló en los sueños del coma, que son tremendos por toda la medicación que uno lleva adentro.

-¿Qué pasó después del accidente?

-Primero quiero agradecer al Hospital Central y a la prepaga Swiss Medical. A mi esposa Leticia le dijeron: "Se va; tiene 70 años y no tiene sangre". A los tres días, ya con la pierna amputada, todo empezó a mejorar. Me desperté un mes y medio después, en enero. Me pusieron un psicólogo adelante, pero yo ya me había tocado y sabía. La Clínica Santa Isabel de Hungría y la Fundación San Andrés también fueron clave para este presente mío. Pero sobre todo mi familia.

El 20 de febrero de 2024 volvió a su casa en Ciudad. Allí lo esperaban la vida diaria y otro desafío: adaptar la casa a su nueva realidad.

-Hubo que ponerle una barra al baño para sostenerme, sacar puertas para que entrara la silla de ruedas... O sea, empezar de nuevo.

-¿Fue difícil ese proceso?

-Muchas cosas son difíciles, porque he encontrado gente empática y otra gente que no demuestra nada.

Miguel Angel Ripa Mendocino que en 2023 se accidentó con la moto en la ruta a Chile, le cortaron una pierna y hoy anda en una moto adaptada (6).jpeg No mirar atrás, el secreto de Miguel Ripa para sobrevivir al drama personal que vivió en 2023. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

-¿Cuál es tu secreto para estar así tan aferrado a la vida y activo como antes del accidente?

-Darme cuenta de que nada puede volver atrás. Me di cuenta de que sólo debía pensar para adelante. Mis amigos me dicen que debería dar charlas de superación pero no, lo he conversado y transmitido con conocidos que tienen algunos problemas y se bajonean.

-Además de los médicos, ¿qué te salvó de una muerte segura?

-Mi familia. Mi esposa, Leticia, con quien estamos casados hace 50 años; tres hijos y sus familias: Martín, Evangelina y Marianela.

-¿Nietos?

- Cinco, todos varones. Soñaba con ellos cuando estaba en coma.

Miguel Ripa y su costumbre de volver a empezar

Miguel Ripa nació en San Rafael y se radicó en la capital mendocina cuando tenía 15 años.

Se dedicó a emprendimientos multirrubro, muchos de los cuales fueron exitosos y después fracasaron. Está súper entrenado en esto de volver a empezar. Y esa gimnasia mental y su fortaleza anímica fueron, tras el accidente, como una rampa de lanzamiento para afrontar lo complejo, lo difícil; lo que a cualquier otra persona habría derrumbado.

-Tuve confiterías, librerías, jugueterías, de todo. Fui distribuidor de TV Satelital hasta que cayó De la Rúa y debí volver a empezar -dice Miguel Ripa, que invita otro café. También el rubro inmobiliario le ha permitido desarrollar sus habilidades.

Este verano volvió a Reñaca, poco más de un año después del accidente, y la recorrió con la moto adaptada.

Ripa- Chile 2025.jpeg Miguel Ripa volvió a Reñaca este verano y anduvo en su moto adaptada.

Termina la primera parte de la entrevista y Miguel Ripa queda a la orden del reportero gráfico Cristián Lozano. Fotos solo y en la moto adaptada. Pero antes Miguel se pone de pie con todo lo que eso significa y da dos pasos que lo acercan a su nuevo vehículo.

-Ando por las veredas y las calles. Esta moto es muy segura- sonríe.

-¿Y la otra moto, la del accidente?

- No la quiero ni ver.

Miguel Angel Ripa Mendocino que en 2023 se accidentó con la moto en la ruta a Chile, le cortaron una pierna y hoy anda en una moto adaptada (9).jpeg Ripa en su moto adaptada con los bastones canadienses en la parte trasera. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

Para más fotos y más videos, el hombre arranca y va por la Peatonal. Medio giro le permite detenerse frente a la Bolsa de Comercio. Luego sigue. Click. Click. Vuelve a compartir la mesa sólo por un rato, porque Miguel Ripa tiene mucho para hacer.

Va de la mano de planes inmediatos y a largo plazo, pero -esencialmente- empujado por una fuerza y una determinación interiores envidiables; dignas de conocer y adoptar.

Miguel Ripa alza una mano a modo de despedida, sin mirar atrás. Como en la vida.