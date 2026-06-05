Qué cosas no hay que meter en el lavarropas para que el tambor y el motor funcionen bien

Cortinas pesadas: si bien los visillos o las cortinas de telas livianas pueden lavarse en un ciclo suave sin problemas, los cortinados de telas gruesas son un peligro para el electrodoméstico. Al mojarse, este tipo de material absorbe una cantidad descomunal de agua, convirtiéndose en una carga de un peso extremo que puede sobrecargar y quemar el motor.

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Trajes y sastrería: el movimiento constante y la agitación del lavarropas son los peores enemigos de las prendas estructuradas. Meter un traje a la máquina garantiza que la tela se deforme, las costuras se dañen e incluso que el material se encoja. Para este tipo de indumentaria, la tintorería tradicional sigue siendo el único camino seguro.

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Alfombras y tapetes: al igual que ocurre con las cortinas de invierno, los tapetes actúan como esponjas gigantes. Una vez empapada, una alfombra pequeña puede pesar lo suficiente como para desestabilizar por completo el eje del lavarropas y dañar los amortiguadores. Lo mejor es lavarlas a mano con una manguera en el patio o enviarlas a un lugar especializado.

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Zapatos y calzado pesado: meter calzado de cuero, gamuza o zapatos estructurados no solo arruinará el material por completo debido al agua, sino que el golpeteo constante y violento de las suelas rígidas contra las paredes metálicas puede abollar y arruinar el tambor. Aunque algunos optan por lavar zapatillas deportivas a máquina, los expertos insisten en que el lavado manual con un cepillo suave es la mejor opción para cuidar tanto el calzado como el electrodoméstico.

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Mantenimiento del lavarropas

Además de clasificar tu ropa y evitar introducir estos cinco elementos, el secreto para que tu lavarropas dure muchos años está en el mantenimiento post-lavado. Revisá siempre que no queden monedas o llaves en el tambor, limpiá el filtro de desagote con regularidad y secá la goma de la puerta para evitar la acumulación de humedad y malos olores.