La gran noche de los Premios Martín Fierro de Portales Web 2026 se realizó en las instalaciones del Goldencenter de Parque Norte. El evento comenzó con una presentación a cargo de Silvio Soldán y Fede Bal, quienes dieron paso al discurso de apertura del presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), Luis Ventura.
Martín Fierro a los Portales Web 2026: la lista completa de los ganadores
La ceremonia de los Martín Fierro de Portales Web 2026 se realizó en el Goldencenter con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón
Durante su intervención, Luis Ventura destacó el crecimiento de la propuesta y lanzó una fuerte defensa del periodismo: "Estamos reivindicando el lugar de la palabra, de la información, de la opinión; una actividad que parece en extinción, pero está en desarrollo. Somos los que llevamos las noticias, las traemos, las ponemos en tapa".
Tras las palabras iniciales, la conducción de la gala quedó a cargo de Julieta Prandi y Nacho Girón, quienes comenzaron a convocar a las figuras y ternados al escenario.
El fuerte descargo de María Laura Santillán
Uno de los momentos más destacados y comentados de la gala de la premiación se vivió a partir de las declaraciones de la periodista María Laura Santillán, ganadora a la Mejor Entrevista por su charla con "Locomotora" Olivera.
Al tomar la palabra, Santillán expuso su profunda preocupación por las agresiones que sufre el sector periodístico en la actualidad: "Nos dicen ensobrados, nos dicen delincuentes, nos dicen basura, nos humillan, nos agravian, nos insultan, parece que no nos importa porque no contestamos, pero nos parece mucho y nos parece muy grave, estamos atónitos y que esto es ficción y un día vamos a despertar y no va a pasar más, pero pasa y nos da vergüenza ajena”.
Algunas de las categorías y ganadores de la edición 2026
Este es el listado de los profesionales, contenidos y medios de comunicación que integran la competencia oficial de los Martín Fierro de Portales Web 2026:
Analista político
- GANADOR: Eduardo Aliverti (Página/12)
- Ernesto Tenembaum (Infobae)
- Romina Manguel (El Observador)
- Mariana Verón (Infobae)
- Eduardo Van der Kooy (Clarín)
Documental
- GANADOR: Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)
- Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)
- Dólar: un amor argentino (El Cronista)
- Subrogación de vientres (Filo News)
Crónica periodística
- GANADOR: Facundo Pastor (A24)
- Osvaldo Bazán (Seúl)
- Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)
Sitio de espectáculos
- GANADOR: Paparazzi
- Primiciasya (A24)
- Pronto
- Teleshow (Infobae)
- Chisme
- Vision Show
Columnista destacado en portal web
- GANADOR: Alejandro Borensztein (Clarín)
- Jaime Durán Barba (Perfil)
- Felipe Pigna (Clarín)
- Florencia Monfort (Página/12)
Entrevista o reportaje
- GANADORA: María Laura Santillán, entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)
- Luciana Geuna, entrevista a Mauricio Macri (TN)
- Tomás Méndez, entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)
- Luli Fernandez, entrevista a Teresa Calandra (Infobae)
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)
Rubro magazine
- GANADOR: Bardeo News
- Big Bang News
- Filo News
Editor periodístico
- GANADOR: Ricardo Roa (Clarín)
- Valeria Cavallo (Infobae)
- Juan Abraham (Revista Gente)
- Javier Petersen (El Cronista)
- Jose Del Rio (La Nación)
- Estefania Pozzo (Buenos Aires Herald)
Sitio del interior
- GANADOR: El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Investigación periodística
- GANADOR: Hugo Alconada Mon (La Nación)
- Mariel Fitz Patrick (Infobae)
- Nicolás Wiñazki (Clarín)
- Roberto Navarro (El Destape)
- Francisco Olivera (La Nación)
- Bruno Yacono (TN)
Columnista de ciencia/salud/vida sana
- GANADOR: Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)
- Norberto Abdala (Clarín)
- Juli Puente (Infobae)
- Maritchu Seitun (La Nación)
Editorialista
- GANADOR: Carlos Pagni (La Nación)
- Luis Majul (La Nación)
- Roberto Navarro (El Destape)
- Ricardo Roa (Clarín)
Contenido periodístico sobre gaming
- GANADOR: Malditos Nerds (Infobae)
- La Nación
- TN
- Pressover News
Periodista de judiciales
- GANADORA: Lucía Salinas (Clarín)
- Silvana Boschi (Infobae)
- Nicolás Pizzi (La Nación)
- Hernán Capiello (La Nación)
- Irina Hauser (Página/12)
- Alejandra Lazo (Revista Quorum)
Sitio de investigación
- GANADOR: DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
Columnista de espectáculos
- GANADOR: Pablo O. Scholz (Clarín)
- Andrea Taboada (Infobae Teleshow)
- Agustín Rey (News Digitales)
- Leonardo Ibáñez (Revista Gente)
- Juan Pablo Godino (A24)
Sitio de información general
- GANADOR: Rosario Nuestro
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Mitelefe
Sitio político
- GANADOR: La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Columnista deportivo
- GANADOR: Daniel Avellaneda (Clarín)
- Gustavo Grabia (Infobae)
- Roman Iucht (La Nación)
- Cholo Sottile (Infobae y ESPN)
Periodista de sitio del interior
- GANADOR: Juan Pablo Gorbal (La Nueva)
- Sebastián Dumont (La Prensa)
- Sebastian Galligo (Ahora)
Columnista político
- GANADOR: Luis Majul (El Observador)
- Facundo Chaves (Infobae)
- Adrián Ventura (TN)
- Mariano Roa (Clarín)
- Joaquín Morales Solá (La Nación)
- Javier Fuego Simondet (La Nacion)
Columnista de policiales
- GANADOR: Ricardo Canaletti (TN)
- Federico Fahsbender (Infobae)
- Gustavo Carabajal (La Nación)
- Mauro Szeta (Vía Szeta)
Sitio deportivo
- GANADOR: TyC Sports
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- Solo Ascenso
Segmento para TV con firma digital
- GANADOR: Gustavo Sylvestre (C5N)
- Diego Sehinkman (TN)
- Rolando Barbano (A24)
- Marcelo Longobardi (Perfil)
Columnista económico
- GANADORA: Liliana Franco, (Ámbito)
- GANADOR: Guillermo Laborda (El Cronista)
- Javier Manuel Compte (El Cronista)
- Ezequiel Burgo (Clarín)
- Sebastián Catalano (Infobae)
- Carlos Burgueño (Perfil)
Diseño integral
- GANADOR: Ahora
- Página/12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
Aviso publicitario para portales web
- GANADOR: “Se quedan con mucho”, de Nutrilon (Danone)
- “Sabés que estamos (Juana)”, de YPF
- “Algo que sí llega”, de Mercado Libre
Columnista de opinión
- GANADOR: Daniel Bilotta (La Nación)
- Mónica Gutiérrez (Infobae)
- Jonatan Viale (TN)
- Sergio Berensztein (La Nación)
Innovación en medios digitales
- GANADOR: News Digitales
- El Cronista
- Clarín
- Crónica
- Olé
Nota de actualidad
- GANADOR: Nelson Castro (Perfil)
- Miguel Wiñazki (Clarín)
- Stella Garnica (A24)
- Pablo Sirvén (La Nación)
- Gustavo Noriega (El Observador)
Crónica urbana
- GANADOR: Martin Ciccioli (TN)
- Facundo Pedrini (Panama Revista)
- Andrés Klipphan (Infobae)
- Cristian Alarcón (Revista Anfibia)
- Gonzalo Rodriguez (A24)
Periodista 2025
- GANADOR: Luis Novaresio (Infobae)
- Hernan De Goni (El Cronista)
- Jorge Fontevecchia (Perfil)
- Victoria Liendo (Seúl)
Sitio de noticias argentino
- GANADOR: Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
De esta manera concluyó la gran noche de los Martín Fierro de Portales Web 2026 en Parque Norte. Con todos los premios entregados, APTRA cerró una edición que demostró el crecimiento de los portales web y premió a los mejores del trabajo informativo en internet.