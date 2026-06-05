Martín Fierro a los Portales Web 2026: la lista completa de los ganadores

Todos los premiados de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web Todos los premiados en los Martín Fierro de los Portales Web.

El fuerte descargo de María Laura Santillán

Uno de los momentos más destacados y comentados de la gala de la premiación se vivió a partir de las declaraciones de la periodista María Laura Santillán, ganadora a la Mejor Entrevista por su charla con "Locomotora" Olivera.

Al tomar la palabra, Santillán expuso su profunda preocupación por las agresiones que sufre el sector periodístico en la actualidad: "Nos dicen ensobrados, nos dicen delincuentes, nos dicen basura, nos humillan, nos agravian, nos insultan, parece que no nos importa porque no contestamos, pero nos parece mucho y nos parece muy grave, estamos atónitos y que esto es ficción y un día vamos a despertar y no va a pasar más, pero pasa y nos da vergüenza ajena”.

DDDDDDDDDD María Laura Santillán, destacada por su entrevista a Locomotora Oliveras.

Algunas de las categorías y ganadores de la edición 2026

Este es el listado de los profesionales, contenidos y medios de comunicación que integran la competencia oficial de los Martín Fierro de Portales Web 2026:

Analista político

GANADOR: Eduardo Aliverti (Página/12)

Ernesto Tenembaum (Infobae)

Romina Manguel (El Observador)

Mariana Verón (Infobae)

Eduardo Van der Kooy (Clarín )

Documental

GANADOR: Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)

Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)

Dólar: un amor argentino (El Cronista)

Subrogación de vientres (Filo News)

Crónica periodística

GANADOR: Facundo Pastor (A24)

Osvaldo Bazán (Seúl)

Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)

Sitio de espectáculos

GANADOR: Paparazzi

Primiciasya (A24)

Pronto

Teleshow (Infobae)

Chisme

Vision Show

Columnista destacado en portal web

GANADOR: Alejandro Borensztein (Clarín)

Jaime Durán Barba (Perfil)

Felipe Pigna (Clarín)

Florencia Monfort (Página/12)

Entrevista o reportaje

GANADORA: María Laura Santillán, entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)

Luciana Geuna, entrevista a Mauricio Macri (TN)

Tomás Méndez, entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)

Luli Fernandez, entrevista a Teresa Calandra (Infobae)

Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)

Rubro magazine

GANADOR: Bardeo News

Big Bang News

Filo News

Editor periodístico

GANADOR: Ricardo Roa (Clarín)

Valeria Cavallo (Infobae)

Juan Abraham (Revista Gente)

Javier Petersen (El Cronista)

Jose Del Rio (La Nación)

Estefania Pozzo (Buenos Aires Herald)

Sitio del interior

GANADOR: El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

Investigación periodística

GANADOR: Hugo Alconada Mon (La Nación)

Mariel Fitz Patrick (Infobae)

Nicolás Wiñazki (Clarín)

Roberto Navarro (El Destape)

Francisco Olivera (La Nación)

Bruno Yacono (TN)

Columnista de ciencia/salud/vida sana

GANADOR: Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)

Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)

Norberto Abdala (Clarín)

Juli Puente (Infobae)

Maritchu Seitun (La Nación)

Editorialista

GANADOR: Carlos Pagni (La Nación)

Luis Majul (La Nación)

Roberto Navarro (El Destape)

Ricardo Roa (Clarín)

Contenido periodístico sobre gaming

GANADOR: Malditos Nerds (Infobae)

La Nación

TN

Pressover News

Periodista de judiciales

GANADORA: Lucía Salinas (Clarín)

Silvana Boschi (Infobae)

Nicolás Pizzi (La Nación)

Hernán Capiello (La Nación)

Irina Hauser (Página/12)

Alejandra Lazo (Revista Quorum)

Sitio de investigación

GANADOR: DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

Columnista de espectáculos

GANADOR: Pablo O. Scholz (Clarín)

Andrea Taboada (Infobae Teleshow)

Agustín Rey (News Digitales)

Leonardo Ibáñez (Revista Gente)

Juan Pablo Godino (A24)

Sitio de información general

GANADOR: Rosario Nuestro

Minuto Uno

Agencia Nova

Mitelefe

Sitio político

GANADOR: La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

Columnista deportivo

GANADOR: Daniel Avellaneda (Clarín)

Gustavo Grabia (Infobae)

Roman Iucht (La Nación)

Cholo Sottile (Infobae y ESPN)

Periodista de sitio del interior

GANADOR: Juan Pablo Gorbal (La Nueva)

Sebastián Dumont (La Prensa)

Sebastian Galligo (Ahora)

Columnista político

GANADOR: Luis Majul (El Observador)

Facundo Chaves (Infobae)

Adrián Ventura (TN)

Mariano Roa (Clarín)

Joaquín Morales Solá (La Nación)

Javier Fuego Simondet (La Nacion)

Columnista de policiales

GANADOR: Ricardo Canaletti (TN)

Federico Fahsbender (Infobae)

Gustavo Carabajal (La Nación)

Mauro Szeta (Vía Szeta)

Sitio deportivo

GANADOR: TyC Sports

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

Solo Ascenso

Segmento para TV con firma digital

GANADOR: Gustavo Sylvestre (C5N)

Diego Sehinkman (TN)

Rolando Barbano (A24)

Marcelo Longobardi (Perfil)

Columnista económico

GANADORA: Liliana Franco, (Ámbito)

GANADOR: Guillermo Laborda (El Cronista)

Javier Manuel Compte (El Cronista)

Ezequiel Burgo (Clarín)

Sebastián Catalano (Infobae)

Carlos Burgueño (Perfil)

Diseño integral

GANADOR: Ahora

Página/12

Clarín

Cenital

Infobae

Aviso publicitario para portales web

GANADOR: “Se quedan con mucho”, de Nutrilon (Danone)

“Sabés que estamos (Juana)”, de YPF

“Algo que sí llega”, de Mercado Libre

Columnista de opinión

GANADOR: Daniel Bilotta (La Nación)

Mónica Gutiérrez (Infobae)

Jonatan Viale (TN)

Sergio Berensztein (La Nación)

Innovación en medios digitales

GANADOR: News Digitales

El Cronista

Clarín

Crónica

Olé

Nota de actualidad

GANADOR: Nelson Castro (Perfil)

Miguel Wiñazki (Clarín)

Stella Garnica (A24)

Pablo Sirvén (La Nación)

Gustavo Noriega (El Observador)

Crónica urbana

GANADOR: Martin Ciccioli (TN)

Facundo Pedrini (Panama Revista)

Andrés Klipphan (Infobae)

Cristian Alarcón (Revista Anfibia)

Gonzalo Rodriguez (A24)

Periodista 2025

GANADOR: Luis Novaresio (Infobae)

Hernan De Goni (El Cronista)

Jorge Fontevecchia (Perfil)

Victoria Liendo (Seúl)

Sitio de noticias argentino

GANADOR: Infobae

La Nacion

Clarín

El Cronista

TN

Mitelefe

De esta manera concluyó la gran noche de los Martín Fierro de Portales Web 2026 en Parque Norte. Con todos los premios entregados, APTRA cerró una edición que demostró el crecimiento de los portales web y premió a los mejores del trabajo informativo en internet.