Luis Novaresio obtuvo el Martín Fierro de Oro de los Portales Web 2026

De esta manera concluyó la gran noche de los medios digitales en Parque Norte.

"Lo veo a Majul, lo vi al Gato, esto es el periodismo. Mal que les pese a algunos, esto es el periodismo. Sí, no pensamos igual. Esa es la riqueza. Sí, no sentimos igual. Sí, esa es la riqueza. Sí, metemos la pata y aprendimos a pedir disculpas. Aprendan a pedir disculpas. Chau. Gracias", comentó Novaresio durante su discurso.

Con todos los premios entregados, APTRA cerró una edición que demostró el crecimiento de los portales web y premió a los mejores del trabajo informativo en internet.