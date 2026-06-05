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Ganador del oro

Luis Novaresio obtuvo el Martín Fierro de Oro de los Portales Web 2026

El periodista recibió la máxima estatuilla en el Goldencenter de Parque Norte, coronando una noche histórica por su labor e impacto en la comunicación digital

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Luis Novaresio obtuvo el Martín Fierro de Oro en los Portales Web 2026

Luis Novaresio obtuvo el Martín Fierro de Oro en los Portales Web 2026

El momento más esperado de la noche llegó sobre el final de la gran fiesta de los Martín Fierro de Portales Web. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregó la estatuilla de Oro a Luis Novaresio, consagrando de esta manera su excelente temporada y su fuerte presencia en el ecosistema informativo de internet.

La estatuilla dorada fue el broche de oro para una ceremonia que reunió a los principales redactores, editores y plataformas de la Argentina. Con este triunfo se premia el trabajo periodístico, la capacidad de análisis y la exitosa adaptación de los profesionales de trayectoria hacia los nuevos formatos y audiencias que propone la web.

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Luis Novaresio se qued&oacute; con el codiciado Mart&iacute;n Fierro de Oro de los Portales Web 2026.

Luis Novaresio se quedó con el codiciado Martín Fierro de Oro de los Portales Web 2026.

De esta manera concluyó la gran noche de los medios digitales en Parque Norte.

"Lo veo a Majul, lo vi al Gato, esto es el periodismo. Mal que les pese a algunos, esto es el periodismo. Sí, no pensamos igual. Esa es la riqueza. Sí, no sentimos igual. Sí, esa es la riqueza. Sí, metemos la pata y aprendimos a pedir disculpas. Aprendan a pedir disculpas. Chau. Gracias", comentó Novaresio durante su discurso.

Con todos los premios entregados, APTRA cerró una edición que demostró el crecimiento de los portales web y premió a los mejores del trabajo informativo en internet.

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