El momento más esperado de la noche llegó sobre el final de la gran fiesta de los Martín Fierro de Portales Web. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregó la estatuilla de Oro a Luis Novaresio, consagrando de esta manera su excelente temporada y su fuerte presencia en el ecosistema informativo de internet.
Luis Novaresio obtuvo el Martín Fierro de Oro de los Portales Web 2026
El periodista recibió la máxima estatuilla en el Goldencenter de Parque Norte, coronando una noche histórica por su labor e impacto en la comunicación digital
La estatuilla dorada fue el broche de oro para una ceremonia que reunió a los principales redactores, editores y plataformas de la Argentina. Con este triunfo se premia el trabajo periodístico, la capacidad de análisis y la exitosa adaptación de los profesionales de trayectoria hacia los nuevos formatos y audiencias que propone la web.
De esta manera concluyó la gran noche de los medios digitales en Parque Norte.
"Lo veo a Majul, lo vi al Gato, esto es el periodismo. Mal que les pese a algunos, esto es el periodismo. Sí, no pensamos igual. Esa es la riqueza. Sí, no sentimos igual. Sí, esa es la riqueza. Sí, metemos la pata y aprendimos a pedir disculpas. Aprendan a pedir disculpas. Chau. Gracias", comentó Novaresio durante su discurso.
Con todos los premios entregados, APTRA cerró una edición que demostró el crecimiento de los portales web y premió a los mejores del trabajo informativo en internet.