Faustino Oro y un logro histórico para el ajedrez argentino: es Gran Maestro a los 12 años

Oro alcanzó este logro después de vencer al polaco Bartlomiej Niedbala y, horas más tarde, quedar emparejado para la última ronda con el ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del torneo, lo que le permitió garantizarse matemáticamente la norma que le faltaba.

De esta manera, el argentino quedó como el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez mundial, solo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ostenta el récord absoluto desde 2021.

Un hecho histórico para el ajedrez argentino

El logro confirma la proyección internacional de Oro, quien ya había marcado récords de precocidad en el ajedrez y en 2024 se había convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia.

La consagración representa un hecho sin precedentes para el ajedrez argentino, que suma a uno de los talentos más prometedores del circuito mundial y consolida a Oro como una de las grandes apariciones deportivas en los últimos años.