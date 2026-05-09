El argentino Mariano Navone bajó a un Top 5 en el Masters de Roma

Mariano Navone se impuso en un durísimo y largo duelo

El tenista nacido en 9 de Julio, Buenos Aires, demostró una gran actitud y fortaleza mental para recuperarse y forzar los tie-breaks, en los que finalmente se terminaría imponiendo.

En el final del encuentro, Auger-Aliassime terminó totalmente acalambrado por lo exigente que fue el desarrollo del juego y con serias complicaciones para trasladarse.

El rival de Mariano Navone en la tercera ronda será el ganador del partido entre el brasilero Joao Fonseca (27°) y el serbio Hamad Medjedovic.

tenis-masters roma-thiago tirante (1) Thiago Tirante, a tercera ronda del Masters de Roma.

Thiago Tirante también pasó a tercera ronda en el Masters de Roma

Otro de los argentinos que consiguió un gran triunfo este sábado fue Thiago Tirante, quien derrotó al británico Cameron Norrie (17°) por 6-3 y 7-5.

De esta manera, avanzó a la tercera ronda, donde se cruzará con el italiano Flavio Cobolli (10°) o el francés Térence Atmane.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2053075248715546773&partner=&hide_thread=false El match point con el que Thiago Tirante derrotó a Cameron Norrie.



El argentino está brillando en Roma.



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El único argentino que no consiguió un resultado positivo en esta jornada fue Tomás Etcheverry (24°), que jugó un gran partido ante el italiano Mattia Bellucci, pero terminó cayendo 5-7, 6-2 y 6-3.

En lo que respecta a la rama femenina, la argentina Solana Sierra dio pelea pero no pudo ante la estadounidense y número 4 del mundo, Coco Gauff, quien se impuso por 5-7, 6-0 y 6-4.

La actividad para los argentinos en el Masters de Roma continuará el domingo, con Francisco Cerúndolo (25°) enfrentando al local Lorenzo Musetti (8°).