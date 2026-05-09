El argentino Mariano Navone dio la sorpresa y marcó el punto más alto de su carrera al derrotar este sábado al canadiense y número 5 del mundo, Félix Auger-Aliassime. De esta forma logró meterse en la tercera ronda del Masters 1000 italiano del ATP Tour.
El argentino Mariano Navone bajó a un Top 5 en el Masters de Roma
Mariano Navone, 44° en el ranking ATP se impuso al canadiense Auger-Aliassime (5°). Thiago Tirante tembién ganó y ambos están el 3ª ronda del masters de Roma
Navone, actualmente 44° en el ranking y en plena buena racha, se impuso en un trabajado duelo en sets corridos pero definidos en tie break, por 7-6(4) y 7-6(5) y que se extendió durante 2 horas y 53 minuto de juego. De esta forma pasó a la tercera ronda del Masters de Roma. También superó la segunda rueda Thiago Tirante, superando a Cameron Norrie.
Mariano Navone se impuso en un durísimo y largo duelo
El tenista nacido en 9 de Julio, Buenos Aires, demostró una gran actitud y fortaleza mental para recuperarse y forzar los tie-breaks, en los que finalmente se terminaría imponiendo.
En el final del encuentro, Auger-Aliassime terminó totalmente acalambrado por lo exigente que fue el desarrollo del juego y con serias complicaciones para trasladarse.
El rival de Mariano Navone en la tercera ronda será el ganador del partido entre el brasilero Joao Fonseca (27°) y el serbio Hamad Medjedovic.
Thiago Tirante también pasó a tercera ronda en el Masters de Roma
Otro de los argentinos que consiguió un gran triunfo este sábado fue Thiago Tirante, quien derrotó al británico Cameron Norrie (17°) por 6-3 y 7-5.
De esta manera, avanzó a la tercera ronda, donde se cruzará con el italiano Flavio Cobolli (10°) o el francés Térence Atmane.
El único argentino que no consiguió un resultado positivo en esta jornada fue Tomás Etcheverry (24°), que jugó un gran partido ante el italiano Mattia Bellucci, pero terminó cayendo 5-7, 6-2 y 6-3.
En lo que respecta a la rama femenina, la argentina Solana Sierra dio pelea pero no pudo ante la estadounidense y número 4 del mundo, Coco Gauff, quien se impuso por 5-7, 6-0 y 6-4.
La actividad para los argentinos en el Masters de Roma continuará el domingo, con Francisco Cerúndolo (25°) enfrentando al local Lorenzo Musetti (8°).