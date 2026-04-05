Cuánto ganó Mariano Navone tras obtener en Bucarest su primer título ATP

Mariano Navone se coronó campeón en Bucarest y alcanzó su primer título en el torneo de nivel ATP, instancia en la que había perdido dos finales.
Mariano Navone se coronó campeón en Bucarest y alcanzó su primer título en el torneo de nivel ATP, instancia en la que había perdido dos finales.
Mariano Navone se coronó campeón en Bucarest y alcanzó su primer título en el torneo de nivel ATP, instancia en la que había perdido dos finales.
La Nave, como lo llaman en el ambiente tenístico, batió por 6-2, 4-6 y 7-5 al español Daniel Mérida tras 2 horas y 17 minutos de jurgo para alcanzar su primera consagración en la capital rumana, donde ya había sido finalista en 2024 ante el húngaro Marton Fucsovics.
Navone, de 25 años, también había perdido ese año la final en Río de Janeiro ante Sebastián Báez y con este logro confirmó su buen momento bajo la conducción de un ex top 10 como Alberto Luli Mancini.
Tras un mal arranque de 2026, el tenista de 9 de Julio se desvinculó de su anterior coach, Andrés Dellatorre, y con Mancini, ex capitán de Copa Davis, ya había ganado recientemente un Challenger.
Es la cuarta vez que un argentino gana el torneo de Bucarest ya que antes lo hicieron Franco Davín (1994), José Acasuso (2004) y Juan Ignacio Chela (2010).
Mariano Navone recibió por su triunfo en Bucarest un premio de 93.175 euros que engrosa la cuenta de ingresos que este año alcanzaba los 267.000 dólares y en su carrera llega a 2.592.000 dólares.
Tras haber sido 29 del mundo en 2024, Navone llegará este lunes al puesto 42 del listado mundial.
Con Marco Trungelliti y Román Burruchaga buscando coronarse este domingo en Marrakech y Houston, el tenis argentino ya tiene 3 títulos en lo que va del 2026. Los otros dos los ganaron Fran Cerúndolo en Buenos Aires y Tomy Etcheverry en Río.