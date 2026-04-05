Cuánto ganó Mariano Navone tras obtener en Bucarest su primer título ATP

Tras un mal arranque de 2026, el tenista de 9 de Julio se desvinculó de su anterior coach, Andrés Dellatorre, y con Mancini, ex capitán de Copa Davis, ya había ganado recientemente un Challenger.

Es la cuarta vez que un argentino gana el torneo de Bucarest ya que antes lo hicieron Franco Davín (1994), José Acasuso (2004) y Juan Ignacio Chela (2010).

Embed - MARIANO NAVONE VENCIÓ A MERIDA EN LA FINAL Y FESTEJÓ EL PRIMER TÍTULO ATP DE SU CARRERA | RESUMEN

Cuánto ganó Mariano Navone por ser campeón del ATP 250 de Bucarest

Mariano Navone recibió por su triunfo en Bucarest un premio de 93.175 euros que engrosa la cuenta de ingresos que este año alcanzaba los 267.000 dólares y en su carrera llega a 2.592.000 dólares.

Tras haber sido 29 del mundo en 2024, Navone llegará este lunes al puesto 42 del listado mundial.

Con Marco Trungelliti y Román Burruchaga buscando coronarse este domingo en Marrakech y Houston, el tenis argentino ya tiene 3 títulos en lo que va del 2026. Los otros dos los ganaron Fran Cerúndolo en Buenos Aires y Tomy Etcheverry en Río.