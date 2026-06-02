Fijaron la fecha límite para la venta de autopartes y neumáticos sin trazabilidad digital con QR

zzzznacg2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 6: Se secuestraron más de mil autos en proceso de desarme y cerca de 100 mil autopartes destinadas a la venta ilegal como resultado del “Megaoperativo Desguace” de la Policía Federal Argentina (PFA) en la ciu Las pymes y los grandes talleres mecánicos logren agotar su mercadería remanente sin afrontar sanciones o multas por la falta de la etiqueta con código QR digitalizado.

La normativa detalla que la etiqueta deberá ubicarse directamente sobre la pieza o, en los casos donde la superficie o el material lo impidan, en el empaque primario del repuesto, garantizando siempre una lectura ágil en los comercios.

Excepciones para neumáticos y canales de venta online con código QR

Uno de los principales ejes de la reforma responde a la inviabilidad material de aplicar este etiquetado en ciertos componentes. El texto oficial hace una mención particular al mercado de las cubiertas, donde las cámaras del sector advirtieron serias complicaciones para fijar los códigos de barra bidimensionales en las superficies de caucho o sus envoltorios básicos.

Para solucionar este inconveniente, la resolución determina que, cuando resulte imposible la colocación directa, la información se podrá suministrar mediante un cartel con un código QR visible ubicado en el punto de venta o de entrega final del producto. La condición es que se encuentre al alcance del público y de los inspectores para evitar cualquier tipo de confusión sobre el origen de la mercadería.

Por otra parte, la flexibilización también contempla el avance del comercio electrónico y las plataformas digitales. En las operaciones que se realicen a distancia o mediante ventas online, las empresas estarán obligadas a exhibir un enlace digital claro y accesible antes de que el usuario finalice la transacción, permitiendo verificar de forma remota las credenciales de seguridad de la pieza.

neumaticos-cordoba-inspecccion-tecnica.jpeg Las cámaras del sector advirtieron serias complicaciones para fijar los códigos de barra bidimensionales en las superficies de caucho o sus envoltorios básicos.

Plazo hasta septiembre para comercializar el stock viejo de autopartes y códigos QR

Para evitar perjuicios económicos en los canales de distribución, las autoridades establecieron un período de transición técnica. Los locales comerciales, distribuidores y terminales automotrices tendrán tiempo hasta el 1 de septiembre de 2026 para despachar, exhibir y comercializar las existencias de productos que hayan sido fabricados o importados antes de la entrada en vigencia del régimen original.

Esta ventana temporal funciona como un esquema de descompresión para que las pymes y los grandes talleres mecánicos logren agotar su mercadería remanente sin afrontar sanciones o multas por la falta de la etiqueta con código QR digitalizado. Desde la Secretaría indicaron que el objetivo es reordenar las cadenas de suministro sin afectar el patrimonio de los comerciantes.

Con la puesta en marcha de esta reforma operativa, el Ejecutivo busca equilibrar las demandas del sector industrial y de los talleres mecánicos con los derechos de los consumidores, quienes ahora dispondrán de una herramienta tecnológica directa para verificar la autenticidad y la homologación de los repuestos que instalan en sus automóviles.