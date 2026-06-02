El gobierno nacional introdujo cambios en el esquema de fiscalización y trazabilidad para la comercialización de piezas de seguridad vehicular, tanto autopartes y neumáticos. La medida busca optimizar el acceso a la información por parte de los usuarios mediante el uso de códigos QR, adaptando las exigencias técnicas a las dificultades operativas planteadas por las cámaras empresarias del sector automotor.
Fijaron la fecha límite para la venta de autopartes y neumáticos sin trazabilidad digital con QR
Ante reclamos del sector, se otorgó una prórroga hasta septiembre para la venta de autopartes y neumáticos sin trazabilidad digital con QR
Cambios en el sistema de trazabilidad de autopartes y códigos QR
La normativa, firmada por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, actualiza las disposiciones de la Resolución 222/2025. El propósito central se mantiene: asegurar que cada componente crítico que circula por la vía pública cumpla con las normas de seguridad vial activas y pasivas vigentes.
A partir de esta modificación, los fabricantes e importadores deben asegurar que las piezas incluidas en la Ley Nacional de Tránsito contengan una etiqueta digital. Al ser escaneado por los consumidores o las autoridades de control, el código QR deberá desplegar datos específicos como la razón social de la firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la marca, el modelo, el código interno de fábrica, el país de origen y los datos del organismo certificador interviniente junto al número de licencia.
La normativa detalla que la etiqueta deberá ubicarse directamente sobre la pieza o, en los casos donde la superficie o el material lo impidan, en el empaque primario del repuesto, garantizando siempre una lectura ágil en los comercios.
Excepciones para neumáticos y canales de venta online con código QR
Uno de los principales ejes de la reforma responde a la inviabilidad material de aplicar este etiquetado en ciertos componentes. El texto oficial hace una mención particular al mercado de las cubiertas, donde las cámaras del sector advirtieron serias complicaciones para fijar los códigos de barra bidimensionales en las superficies de caucho o sus envoltorios básicos.
Para solucionar este inconveniente, la resolución determina que, cuando resulte imposible la colocación directa, la información se podrá suministrar mediante un cartel con un código QR visible ubicado en el punto de venta o de entrega final del producto. La condición es que se encuentre al alcance del público y de los inspectores para evitar cualquier tipo de confusión sobre el origen de la mercadería.
Por otra parte, la flexibilización también contempla el avance del comercio electrónico y las plataformas digitales. En las operaciones que se realicen a distancia o mediante ventas online, las empresas estarán obligadas a exhibir un enlace digital claro y accesible antes de que el usuario finalice la transacción, permitiendo verificar de forma remota las credenciales de seguridad de la pieza.
Plazo hasta septiembre para comercializar el stock viejo de autopartes y códigos QR
Para evitar perjuicios económicos en los canales de distribución, las autoridades establecieron un período de transición técnica. Los locales comerciales, distribuidores y terminales automotrices tendrán tiempo hasta el 1 de septiembre de 2026 para despachar, exhibir y comercializar las existencias de productos que hayan sido fabricados o importados antes de la entrada en vigencia del régimen original.
Esta ventana temporal funciona como un esquema de descompresión para que las pymes y los grandes talleres mecánicos logren agotar su mercadería remanente sin afrontar sanciones o multas por la falta de la etiqueta con código QR digitalizado. Desde la Secretaría indicaron que el objetivo es reordenar las cadenas de suministro sin afectar el patrimonio de los comerciantes.
Con la puesta en marcha de esta reforma operativa, el Ejecutivo busca equilibrar las demandas del sector industrial y de los talleres mecánicos con los derechos de los consumidores, quienes ahora dispondrán de una herramienta tecnológica directa para verificar la autenticidad y la homologación de los repuestos que instalan en sus automóviles.