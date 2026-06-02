Joaquín Sastre y el balance de Gimnasia y Esgrima en el Apertura: "Hemos sido el mejor equipo ascendido de los últimos 5 años"

Joaquín Sastre arrancó en Gimnasia como ayudante de campo de Luca Marcogiuseppe en 2022, luego fue entrenador en la Primera Nacional de 2023 y fue muy importante en el armado del plantel que logró el ascenso a Primera División.

Joaquín Sastre Gimnasia y Esgrima.jpg En el 2023 fue entrenador de Gimnasia y Esgrima, su equipo llegó al octogonal. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El contador público que nació en Villa Dolores (Córdoba) es un cultor del perfil bajo y también un apasionado del fútbol que se siente cómodo en Gimnasia y Esgrima: "Estoy muy contento de estar en un club donde me siento valorado y querido. La función de entrenador a la que cumplimos ahora ha cambiado. lo que importa es la esencia de la persona en el rol que ocupas, tratamos de responder a las necesidades del club e intentamos hacerlo de la mejor manera. El balance que hacemos es muy positivo en este primer semestre, Hemos sido el mejor equipo ascendido de los últimos cinco años".

Gimnasia y Esgrima Martín Pravata / Diario UNO

Con respecto al armado del plantel

Gimnasia y Esgrima está en la búsqueda del armado del plantel para el Torneo Clausura que se disputará tras el Mundial: "Ene ste receso hay que trabajar mucho para ver las necesidades que tiene el equipo", destacó.

"Sabiendo que es un mercado largo, el libro de pases abre en julio y cierra en septiembre, tenemos que tratar de cubrir las necesidades lo antes posible para que el entrenador pueda empezar a trabajar con los potenciales refuerzos", dijo Sastre.

"El receso que tenemos ahora es mucho más largo por el tema del Mundial. Tendremos varios meses sin competencia, pero es lo que nos toca a todos los clubes de Primera División. Hay que adaptarse, aprovechar el tiempo para entrenar, seguir conociéndonos y ojalá tengamos un buen cierre de torneo", explicó.

Bajas y altas en Gimnasia y Esgrima

Sobre los jugadores que se irán y los que vendrán, reveló: "Seguramente habrá algunos jugadores que no continúen y algunas incorporaciones llegarán. Por suerte la base firme la tenemos. No es el mismo escenario que a principio de año cuando recién ascendíamos. El buen torneo que hemos hecho nos posiciona un poco mejor y lo jugadores ya no te miran tan de reojo ven a Gimnasia y Esgrima a un club que está creciendo. Estamos en un lugar de privilegio y estamos mejor que a principio de año".

Darío franco- o Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

La nota de Joaquín Sastre con Diario Uno

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