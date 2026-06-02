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Joaquín Sastre y el balance de Gimnasia y Esgrima en el Apertura: "Hemos sido el mejor equipo ascendido de los últimos 5 años"

Joaquín Sastre, Director Deportivo de Gimnasia y Esgrima, habló de la actualidad del Lobo, la continuidad de Darío Franco como entrenador y el armado del plantel.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Joaquin Sastre, el director deportivo de Gimnasia y Esgirma, habó de varios temas.

Joaquin Sastre, el director deportivo de Gimnasia y Esgirma, habó de varios temas.

Joaquín Sastre tiene un rol muy importante en Gimnasia y Esgrima, es el Director Deportivo del club y trabaja en conjunto con el presidente Fernando Porretta, en una función que es clave en los clubes del fútbol argentino.

El cerebro del Lobo habló con Ovación, hizo un balance del Torneo Apertura y se refirió a la continuidad de Darío Franco al frente del plantel que este jueves volverá a los entrenamientos.

Gimnasia y Esgrima-
Joaquín Sastre fue clave en el ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera División el año pasado.

Joaquín Sastre fue clave en el ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera División el año pasado.

Joaquín Sastre arrancó en Gimnasia como ayudante de campo de Luca Marcogiuseppe en 2022, luego fue entrenador en la Primera Nacional de 2023 y fue muy importante en el armado del plantel que logró el ascenso a Primera División.

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En el 2023 fue entrenador de Gimnasia y Esgrima, su equipo llegó al octogonal.

En el 2023 fue entrenador de Gimnasia y Esgrima, su equipo llegó al octogonal.

El contador público que nació en Villa Dolores (Córdoba) es un cultor del perfil bajo y también un apasionado del fútbol que se siente cómodo en Gimnasia y Esgrima: "Estoy muy contento de estar en un club donde me siento valorado y querido. La función de entrenador a la que cumplimos ahora ha cambiado. lo que importa es la esencia de la persona en el rol que ocupas, tratamos de responder a las necesidades del club e intentamos hacerlo de la mejor manera. El balance que hacemos es muy positivo en este primer semestre, Hemos sido el mejor equipo ascendido de los últimos cinco años".

Gimnasia y Esgrima

Con respecto al armado del plantel

Gimnasia y Esgrima está en la búsqueda del armado del plantel para el Torneo Clausura que se disputará tras el Mundial: "Ene ste receso hay que trabajar mucho para ver las necesidades que tiene el equipo", destacó.

"Sabiendo que es un mercado largo, el libro de pases abre en julio y cierra en septiembre, tenemos que tratar de cubrir las necesidades lo antes posible para que el entrenador pueda empezar a trabajar con los potenciales refuerzos", dijo Sastre.

"El receso que tenemos ahora es mucho más largo por el tema del Mundial. Tendremos varios meses sin competencia, pero es lo que nos toca a todos los clubes de Primera División. Hay que adaptarse, aprovechar el tiempo para entrenar, seguir conociéndonos y ojalá tengamos un buen cierre de torneo", explicó.

Bajas y altas en Gimnasia y Esgrima

Sobre los jugadores que se irán y los que vendrán, reveló: "Seguramente habrá algunos jugadores que no continúen y algunas incorporaciones llegarán. Por suerte la base firme la tenemos. No es el mismo escenario que a principio de año cuando recién ascendíamos. El buen torneo que hemos hecho nos posiciona un poco mejor y lo jugadores ya no te miran tan de reojo ven a Gimnasia y Esgrima a un club que está creciendo. Estamos en un lugar de privilegio y estamos mejor que a principio de año".

Darío franco-
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La nota de Joaquín Sastre con Diario Uno

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Las definiciones de Joaquín Sastre

  • Los objetivos de Gimnasia y Esgrima: "El objetivo prioritario es la permanencia. Cuando aseguremos un lugar en la categoría lo más pronto posible eso nos va a dar la plataforma para ir por objetivos más ambiciosos una clasificación al octogonal, o a una copa".
  • El balance en este Torneo Apertura: "Este primer torneo ha sido bastante bueno. Hemos hecho una cosecha de puntos importantes y eso no nos garantiza la permanencia, pero nos pone en un lugar mejor de cara al segundo semestre con el torneo Clausura. Es positivo sacando el clásico con Independiente Rivadavia, que es una cicatriz que durará tiempo en sanar".
  • La continuidad de Darío Franco: "Después de un torneo se hace una evaluación de todo y coincidimos que lo mejor era que Darío Franco siguiera. No hizo falta que se oficializara ni nada. El entrenador tuvo una cosecha de puntos muy buena, incluso más puntos que Ariel Broggi en menos cantidad de partidos, si bien sabemos que en la etapa de Broggi hubo puntos que se escaparon de manera injusta. Darío pudo darnos los puntos que se nos escaparon en las primeras fechas".
  • Su relación con el presidente Fernando Porretta: "Es como un padre para mí, fue la persona que me dio confianza de dejarme de entrenador en el 2023 cuando no tenía mucha experiencia. Y hemos construido una gran relación y con el tiempo nos vamos conociendo cada vez más. Es una persona que siempre está conectado, donde hay que seguirle el ritmo y estar a la par de él. Desde mi lugar solamente tengo palabras de agradecimiento, de mi parte una relación muy afectiva y eso está por encima de todo, cuando me llamó para cumplir este nuevo rol, sabíamos que el objetivo era ascender y lo pudimos lograr".

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