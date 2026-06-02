Más allá de Otamendi: las 3 joyas internacionales que interesan en el "Súper River"

Las 3 joyas internacionales que interesan en River

Más allá de las tres opciones viables, desde los pasillos del Monumental se han filtrado los nombres de Ángel Correa y Thiago Almada, quienes militan en Tigres de México y Atlético de Madrid respectivamente.

Pero dentro de todo lo posible, el nombre de Facundo Buonanotte se ha transformado en la gran obsesión de la dirigencia para aportar juego y desequilibrio en tres cuartos de cancha. El mediapunta de 21 años, cuyo pase pertenece al Brighton de Inglaterra, viene de un préstamo con poco rodaje y su continuidad puede estar en el Millonario.

River necesita en carácter de urgencia un centrodelantero, y es ahí donde aparece el nombre de Giovanni Simeone. El "Cholito", actualmente en el fútbol europeo, ve con muy buenos ojos regresar al club que lo vio nacer para convertirse en el referente de área del equipo de Coudet.

mauro arambarri, river Mauro Arambarri, el mediocampista que interesa en River.

Por otro lado, y para dar equilibrio en la mitad de la cancha, el apuntado es el uruguayo Mauro Arambarri, quien es un viejo anhelo de la institución de Núñez.

Lo cierto es que, más allá de la confirmación de Otamendi, River está decidido a romper el mercado de pases con incorporaciones de peso internacional para volver a reinar en el continente, como también para concretar lo que no pudo este semestre en el Torneo Apertura.

¿Se suman Echeverri y Mastantuono?

Sumado a todo lo dicho, lo cierto es que River quiere, de acuerdo al periodista Juan Patricio Balbi, repatriar a Franco Mastantuono y a Claudio Echeverri en condición de cedidos.

Lo que se plantea no es para nada descabellado, ya que Echeverri descendió con Girona a la Liga B de España y Mastantuono no pudo adaptarse al Rea Madrid, lo que abriría la posibilidad al menos desde lo deportivo.