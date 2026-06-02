Sebastián Villa hizo una publicación que emociona e ilusiona a los hinchas de Independiente Rivadavia

Fuera del Mundial 2026, pero orgulloso de lo hecho en Independiente Rivadavia, Sebastián Villa hizo una publicación en sus redes sociales que no hizo más que emocionar e ilusionar a los hinchas.
Orgulloso de lo hecho en Independiente Rivadavia, Sebastián Villa hizo una publicación en sus redes sociales que no hizo más que emocionar e ilusionar a los hinchas
Fuera del Mundial 2026, pero orgulloso de lo hecho en Independiente Rivadavia, Sebastián Villa hizo una publicación en sus redes sociales que no hizo más que emocionar e ilusionar a los hinchas.
"Fútbol mi vida, cerrando un gran primer semestre de la mejor manera. Dios al mando azul azul azul azullllllll", indicó el colombiano compartiendo imágenes del triunfo logrado ante Bolívar, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El capitán de la Lepra, próximo a ser padre por primera vez, lideró al equipo a un semestre soñado en el que no solo terminó como el mejor equipo de la tabla anual de la Liga Profesional sino que además se clasificó primero, invicto y como uno de los mejores equipos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Villa, de licencia, espera en Mendoza el inminente nacimiento de Milagros, la hija que dará a luz su pareja Caroline Ospina.
Sebastián Villa completó el primer semestre del 2026 con 20 partidos jugados, 3 goles, 8 asistencias y 1.611 minutos de juego, números que llamativamente no le alcanzaron para que Néstor Lorenzo lo convoque a la selección de Colombia para el Mundial 2026.
En estos casi dos años en Independiente Rivadavia el delantero de 30 años registra 80 partidos, 13 goles y 24 asistencias.