Sebastián Villa hizo una publicación que emociona e ilusiona a los hinchas de Independiente Rivadavia

"Fútbol mi vida, cerrando un gran primer semestre de la mejor manera. Dios al mando azul azul azul azullllllll", indicó el colombiano compartiendo imágenes del triunfo logrado ante Bolívar, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

villa Sebastián Villa resaltó lo hecho en Independiente Rivadavia.

El capitán de la Lepra, próximo a ser padre por primera vez, lideró al equipo a un semestre soñado en el que no solo terminó como el mejor equipo de la tabla anual de la Liga Profesional sino que además se clasificó primero, invicto y como uno de los mejores equipos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.