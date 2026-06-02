Mantener la limpieza y el orden en la casa no solo es limpiar a medida que uno tiene tiempo. Es mantener la casa habitable y cuidando cada uno de sus espacios. Sin embargo, uno de los elementos pocos aprovechados para ello es la tiza. Esa que se usa en la escuela, es un tesoro contra la humedad.
Actualmente, una práctica común en las casas es utilizar las tizas que usan las maestras en la escuela para escribir en el pizarrón o esas que usan los niños para jugar dibujando el piso; para cumplir una función mucho más práctica en el cuidado del hogar. ¿Cómo?
Por qué las tizas son un tesoro
- Promueven la creatividad y el aprendizaje
- Es un elemento al alcance de todos
- las tizas estimulan el aprendizaje visual
- Es un recurso económico y versátil
- En casa pueden usarse para quitar manchas de grasa de la ropa
- Evitan que la plata se manche
- La tiza previene la humedad o el moho en el placar
- Protege las herramientas
- Cubre rayas en las paredes
Si tenés tizas escolares en casa, tenés un tesoro contra la humedad: cómo sacarles el máximo provecho
La humedad es un enemigo inevitable en cualquiera casa. Aparece, desaparece, aunque a veces llega para quedarse y muchas veces no hay arreglos que la quiten. Pero hay un elemento poderoso, que aunque pocos lo creen, es un aliado contra la humedad: las tizas. Estos elementos escolares son una buena ayuda y se pone a la par del bicarbonato y la sal marina.
Así que si tienes en casa alguna maestra, algún niño que use tizas para dibujar o hacer manualidades e incluso alguna persona use para las herramientas, conviértelas en tesoro como un poderoso agente que elimina hongos y moho propio de la humedad. Te enseñamos cómo:
Hay dos métodos para eliminar la humedad, primero, tenés que juntar 5 tizas y ponerlas en una bolsita de tela y ponerla en los placares, cajones o rincones en donde el olor a humedad dice presente y lo absorberá.
Si no, directamente podés juntar varias tizas y atarlas con una cinta y colgarlas en donde haya moho cambiándolas cada tres meses.