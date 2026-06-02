Promueven la creatividad y el aprendizaje

Es un elemento al alcance de todos

las tizas estimulan el aprendizaje visual

estimulan el aprendizaje visual Es un recurso económico y versátil

En casa pueden usarse para quitar manchas de grasa de la ropa

Evitan que la plata se manche

La tiza previene la humedad o el moho en el placar

o el moho en el placar Protege las herramientas

Cubre rayas en las paredes

Si tenés tizas escolares en casa, tenés un tesoro contra la humedad: cómo sacarles el máximo provecho

La humedad es un enemigo inevitable en cualquiera casa. Aparece, desaparece, aunque a veces llega para quedarse y muchas veces no hay arreglos que la quiten. Pero hay un elemento poderoso, que aunque pocos lo creen, es un aliado contra la humedad: las tizas. Estos elementos escolares son una buena ayuda y se pone a la par del bicarbonato y la sal marina.

tizas, humedad Si tenés tizas y humedad en tu casa, aprovechalas para eliminar el moho de cuaqlueir rincón de forma fácil y práctica. Foto El comercio Perú

Así que si tienes en casa alguna maestra, algún niño que use tizas para dibujar o hacer manualidades e incluso alguna persona use para las herramientas, conviértelas en tesoro como un poderoso agente que elimina hongos y moho propio de la humedad. Te enseñamos cómo:

Hay dos métodos para eliminar la humedad, primero, tenés que juntar 5 tizas y ponerlas en una bolsita de tela y ponerla en los placares, cajones o rincones en donde el olor a humedad dice presente y lo absorberá.

Si no, directamente podés juntar varias tizas y atarlas con una cinta y colgarlas en donde haya moho cambiándolas cada tres meses.