La caja de herramientas es un contenedor, físico o digital, diseñado para organizar, guardar y transportar un conjunto herramientas necesarias para realizar tareas específicas, ya sea reparaciones en el hogar, construcción u otras cosas. A menudo, suele ser olvidada por muchos dueños.
Colocar una tiza en la caja de herramientas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Este truco casero, desconocido por muchas personas, puede ayudarte a evitar problemas en tu caja de herramientas
La consecuencia de dejar la caja de herramientas sin uso durante mucho tiempo puede ser definitiva, a menos que implementes un ingenioso truco casero que es desconocido por mucha gente.
Por qué colocar una tiza dentro de la caja de herramientas
Se recomienda guardar tiza en la caja de herramientas principalmente para absorber la humedad y prevenir la oxidación de herramientas metálicas, manteniendo un ambiente seco.
Además de absorber humedad, la tiza es útil para hacer marcas rápidas en madera o metal, y para limpiar manchas de grasa al lijar. Es decir, puede ser utilizada como una herramienta más.
Este truco casero, al absorber la humedad, también puede lograr reducir la proliferación de olores desagradables en la caja de tus herramientas.
El hecho de colocar una tiza dentro de la caja de herramientas es también mucho más económico que otros deshumidificadores, y por ende es más fácil de reemplazar cuando se desgasta.
Para llevar a cabo este truco casero, simplemente debes colocar unos trozos de tiza dentro de tu caja de herramientas. Cuando la solución se desgaste o ya no absorba, puedes reemplazarla por una nueva.
Si necesitas una solución más contenida, puedes realizar este truco casero colocando pequeñas bolsas de tela en la caja de tus herramientas. Por supuesto, con tiza adentro.
Dónde guardar la caja de herramientas en casa
Guarda tu caja de herramientas en un lugar seco, limpio y seguro, como un garaje, trastero o armario, usando soluciones como cajas apilables, estanterías, paneles perforados o carros de herramientas para mantener todo organizado, visible y protegido.
Con este truco casero, y siguiendo al pie de la letra el lugar en donde debes guardar tus herramientas, no tendrás de qué preocuparte: tus materiales estarán como nuevos al momento de usarlos.