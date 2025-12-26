Cómo limpiar rápido las manchas de grasa de la ropa

Es una sensación desagradable cuando se mancha la ropa con algún tipo de grasa, ya sea comiendo o arreglando algo con herramientas. Si bien muchas veces se piensa que la prenda sucia ya no tiene solución, limpiar las manchas con uno que otro consejo de los expertos, es algo que todos debería conocer y poner en prácticas.
Hay muchísimas maneras de ensuciarse la ropa grasa, dependiendo también de lo que se esté haciendo.
Puede que una persona se manche con la grasa de la parrilla del asado o limpiando alguna parte del auto, por una nombrar algunas actividades propensas a la suciedad.
Lo bueno es que hay muchas maneras de que la grasa termine en la ropa, dejando por delante un desafío muy difícil de resolver para las personas: limpiar y que no queden rastros de ningún tipo.
Si bien hay manchas como las de aceite, maquillaje, vino o chocolate que son muy complicadas de limpiar de la ropa, las de grasa tiene un alto grado de dificultad, incluso para los que más saben.
Hay especialistas en limpieza de ropa que brindan su sabiduría y una manera efectiva de sacar manchas de grasa de la ropa.
Cómo limpiar las manchas de grasa de la ropa
Drean, empresa de electrodomésticos que fabrica millones de lavarropas y otros cientos de artículos destinados a la limpieza de la ropa, valora éste método como el más eficiente para limpiar las manchas de grasa de la ropa: ,
- Es crucial actuar rápido cuando se detecta la mancha de ropa. Está claro que, mientras más tiempo pase, la mancha será más difícil de eliminarla.
- Con una servilleta de papel, con mucha suavidad, presionar sobre la mancha de grasa, para que se absorba la mayor cantidad de esta sustancia.
- El paso más importante es este, donde se hace un pretratamiento con detergente líquido, el que todo el mundo tiene en casa para lavar los platos. Aplicar una dosis de esta sustancia enemiga de las impurezas y frotar con los dedos de la mano o un cepillo chico, con mucho cuidado. Luego dejar actuar unos minutos.
- Lavar la ropa en el lavarropas como es habitual, con la salvedad de no usar agua caliente, porque la mancha podría fijarse aún más a la prenda y el dolor de cabeza sería mayúsculo.
- Si a terminar el lavado la mancha de grasa persiste, no secarla bajo ningún concepto en una secadora, ya que el calor también podría fijar la mancha. En ese caso, repetir una o dos veces más el proceso con la aplicación del detergente y lavado, hasta que desaparezca del todo.