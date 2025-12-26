Ni nadar, ni andar en bicicleta: el ejercicio que previene las várices en los adultos mayores

El yoga es excelente para adultos mayores y várices porque mejora la circulación con posturas invertidas que, entre otras cosas, también tonifican los músculos y reducen el estrés.

Además del beneficio de las várices, el yoga es suave para las articulaciones, ideal para adultos mayores, a diferencia de ejercicios de alto impacto que podrían ser perjudiciales.

yoga, adultos mayores El yoga puede ser de gran ayuda en los adultos mayores.

Si vas a realizar yoga, tienes que saber que es clave combinarlo con otras actividades como caminar y consultar a un médico para un tratamiento completo.

En el caso de que tengas várices, y quieras incursionar en el yoga, no realices posturas que impliquen estar de pie mucho tiempo, inversiones fuertes, o que ejerzan mucha presión sobre las piernas.

Ejercicios que los adultos mayores con várices deben evitar

En contrapartida con lo planteado, hay que decir que aquellos adultos mayores que tengan várices deben evitar las siguientes actividades para no agravar su condición: