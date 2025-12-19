Diferencias entre yoga y pilates: ¿cuál es el mejor para mí?

postura yoga

A nivel de beneficios, ambas prácticas aportan equilibrio, flexibilidad, fuerza y ayudan a liberar el estrés, pero lo hacen desde perspectivas diferentes.

Diferencias entre yoga y pilates

El yoga tiende a enfatizar el bienestar emocional, la calma mental y la conexión interior, especialmente cuando incluye meditación o prácticas respiratorias profundas.

En cambio, el pilates puede ser más adecuado si tu objetivo principal es un entrenamiento de ejercicio físico para fortalecer músculos clave y mejorar el rendimiento corporal.

La Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física publicó un análisis académico que compara los efectos de ejercicios como yoga y pilates en la salud física y mental, donde se examinan los efectos de estas prácticas cuerpo-mente y se discute cómo contribuyen al bienestar y la vitalidad.

De qué se trata el yoga: la práctica filosófica

El yoga se centra ensanar y conectar cuerpo, espíritu y mente. La buena alineación entre los tres es un estilo de vida que se consigue a través del movimiento controlado, la meditación y la respiración.

Esta práctica es lenta, tranquila y meditada, pero no quiere decir que no se sude ni sea enérgica. Por eso, se adapta a los ritmos de cada uno.

Cabe destacar que el yoga es una filosofía espiritual, es una manera de entender la vida. Entonces, la práctica física es solo una de las ocho partes o extremidades que la componen.

De qué se trata el pilates: la práctica física

Por otro lado, el pilates es un tipo de ejercicio que se centra en el movimiento físico y que está diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo con la ayuda de la respiración. Si bien la diferencia con el yoga es sutil, la práctica filosófica desaparece.

Usa algunas posturas del yoga, pero busca fortalecer el tono muscular y la fuerza a través de una serie de ejercicios intensos y rápidos, siempre en movimiento. Además, se practica con máquinas o un balón de equilibrio y la esterilla.

Yoga o pilates: ¿Cuál elegir?, ¿cuál es mejor para mí?

Esto depende de tu objetivo. Si lo que estás buscando es una práctica deportiva, entonces anímate a realizar pilates, que también te ayudará a relajarte.

Si quieres probar una nueva filosofía de vida, anótate en una clase de yoga. Sin embargo, lo ideal es probar y decidir desde la experiencia propia y siempre consultar con un profesional para saber qué es lo que tu cuerpo necesita.