El ejercicio de bajo impacto que fortalece la columna vertebral y permite tener un abdomen de acero

El valor de esta técnica reside en su transferencia directa a las actividades cotidianas y deportivas. Es decir que esta estabilidad real es necesaria en situaciones tan comunes como cargar bolsas pesadas, mantener el equilibrio en el transporte público o reaccionar rápidamente ante un tirón de la correa de nuestra mascota.

Desde el punto de vista atlético, este movimiento fortalece los oblicuos, el transverso abdominal y el glúteo medio. Esta combinación es vital para mejorar la postura, optimizar la técnica en levantamientos de pesas (como sentadillas y peso muerto) y aumentar la eficiencia al correr, evitando que el torso gire en exceso y desperdicie energía.

ejercicio abdomen Este ejercicio es apto para personas de todas las edades.

Para realizarlo correctamente, deberás colocarte al frente a una máquina de polea o frente a una estructura que tenga atada una banda elástica. Con los pies a la anchura de los hombros y el core contraído, empujar el mango o la banda elástica hacia adelante, extendiendo los brazos por completo. El reto es mantener esa posición durante 1 o 2 segundos sin que el torso gire lo más mínimo. Regresar lentamente las manos hacia el pecho. Podrás hacer 4 series de 10 repeticiones cada una.