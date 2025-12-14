Adultos mayores: el sencillo ejercicio que fortalece las muñecas y previene los temblores en las manos

Los temblores en las manos son uno de los problemas más comunes en los adultos mayores, algo que ocurre por el estrés, la ansiedad, y algunas condiciones como el temblor esencial. Por suerte, hay un sencillo ejercicio que pueden realizar para prevenirlo y para no sufrir esta condición, y lo cierto es que puede realizarse desde casa.
En conjunto con la pérdida del equilibrio, muchos son los adultos mayores que sufren la pérdida del control muscular en algunas partes del cuerpo, y de ahí es donde vienen los temblores.
En sencillo ejercicio que previene temblores en las manos de los adultos mayores
Si eres un adulto mayor y notas que tienes tus muñecas débiles, son varios los ejercicios o los hábitos que puedes realizar para fortalecerlas. Si no haces nada, uno de los problemas que pueden aparecer en tu cuerpo son los mencionados temblores.
Popular en múltiples sesiones de kinesiología, el ejercicio que tienes que hacer es sencillo: solo bastará con apretar el puño con todas tus fuerzas, manteniendo diez segundos, y luego soltándolo otros diez segundos por mano. Esto, puede realizarse con una pelota antiestrés para mejorar su efectividad.
Además de este ejercicio, puedes también realizar técnicas de control y relajación de tu respiración para que todo sea más llevadero y efectivo.
De esta manera, los adultos mayores podrán fortalecer sus muñecas, evitando los clásicos temblores en las manos, y ganando otros beneficios como la prevención de lesiones y una mejora de la circulación. ¿Estás listo para intentarlo?
Cuándo deben preocuparte los temblores en las manos
Como se dijo antes, los temblores en las manos pueden ser algo frecuente a medida que pasa el tiempo, aunque es clave que visites al médico basándote en los siguientes puntos:
- Si el temblor interfiere con tu calidad de vida o tareas cotidianas.
- Si tienes antecedentes familiares de temblor esencial o Parkinson.
- Si el temblor es persistente y no desaparece.
- Si tomas nuevos medicamentos que podrían causar temblores como efecto secundario.