Adultos mayores: el sencillo ejercicio que fortalece las muñecas y previene los temblores en las manos

Popular en múltiples sesiones de kinesiología, el ejercicio que tienes que hacer es sencillo: solo bastará con apretar el puño con todas tus fuerzas, manteniendo diez segundos, y luego soltándolo otros diez segundos por mano. Esto, puede realizarse con una pelota antiestrés para mejorar su efectividad.

Además de este ejercicio, puedes también realizar técnicas de control y relajación de tu respiración para que todo sea más llevadero y efectivo.

De esta manera, los adultos mayores podrán fortalecer sus muñecas, evitando los clásicos temblores en las manos, y ganando otros beneficios como la prevención de lesiones y una mejora de la circulación. ¿Estás listo para intentarlo?

Cuándo deben preocuparte los temblores en las manos

Como se dijo antes, los temblores en las manos pueden ser algo frecuente a medida que pasa el tiempo, aunque es clave que visites al médico basándote en los siguientes puntos: