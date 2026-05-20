Cada cuántos días debes hacer plancha abdominal para fortalecer correctamente core, glúteos y hombros

Al momento de programar este ejercicio, la frecuencia semanal ideal se encuentra estrechamente ligada a las metas individuales de cada deportista. Para aquellas personas cuyo propósito principal es fortalecer la zona media y mejorar la estabilidad cotidiana, los especialistas sugieren realizar sesiones de planchas entre dos y tres veces por semana.

plancha abdomen ¿Cada cuántos días se recomienda hacer plancha? Foto: Pexels

Por otro lado, si el objetivo está enfocado en maximizar el rendimiento deportivo o incrementar la fuerza general, se recomienda elevar la regularidad a tres o cuatro días semanales. Bajo este esquema constante, los incrementos en la firmeza del torso comienzan a ser notables en un periodo estimado de seis a ocho semanas.

En relación a esto, el pilar fundamental de la plancha es la estabilidad estructural: es imprescindible sostener el cuerpo en una línea recta imaginaria, impidiendo que la zona lumbar se curve hacia abajo o que la cadera se eleve de manera desmedida, mientras se sostiene una respiración fluida.

Cuando el cansancio deteriora la postura, el ejercicio pierde sus propiedades benéficas y se transforma en un riesgo potencial que transfiere tensiones dañinas hacia las articulaciones y los discos vertebrales. Por ende, si no ejecutamos una buena técnica, no encontraremos los beneficios mencionados anteriormente más allá de que hagamos plancha dos o cuatro veces semanales.

abdomen Conseguí un abdomen de acero gracias a este ejercicio. Foto: Pexels

Por último, y no menos importante, para construir una estructura corporal armónica y funcional, este ejercicio estático debe integrarse de manera estratégica dentro de un plan de entrenamiento diversificado que incluya movimientos dinámicos y que trabaje la totalidad de los grupos musculares.