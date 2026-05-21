La rutina de entrenamiento de 7 minutos que te hará tener un abdomen de acero en pocas semanas

abdomen Cómo conseguir un abdomen de acero en siete minutos.

Dicho esto, pasemos a conocer la rutina de entrenamiento para fortalecer y tonificar el abdomen:

Entrada en calor: 50 segundos de Dead Bug o bicho muerto. Este ejercicio se debe hacer costado boca arriba con brazos apuntando al techo y rodillas a 90 grados. Estirás una pierna y el brazo contrario hacia el suelo sin que la zona lumbar se despegue del piso.

Jumping Jacks: el primer ejercicio fuerte es Jumping Jacks, el cual consiste en saltar abriendo y cerrando brazos y piernas. Se debe realizar durante 40 segundos y descansar otros 20 para luego pasar al siguiente.

Jumping Jacks Jumping Jacks, un ejercicio que no puede faltar en la rutina de entrenamiento.

Escaladores: el segundo ejercicio consiste en recostarse en posición de plancha alta (con los brazos extendidos y las palmas apoyadas en el suelo) mientras llevamos rápidamente las rodillas al abdomen. Se debe realizar durante 40 segundos y descansar otros 20 para luego pasar al siguiente.

Sit-ups con rotación: el tercer ejercicio consiste en acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas. Subir el torso sosteniendo una botella con arena con ambas manos y, al llegar arriba, girar levemente el tronco hacia un lado. Alternar los lados en cada repetición y hacer 40 segundos, descansando 20 y después pasando al siguiente.

Caminata de oso: conocido también como Bear Crawl, consiste en colocarse en cuadripedia, despegar las rodillas apenas dos centímetros del suelo y dar pequeños pasos hacia adelante y hacia atrás sin que la cadera se tambalee. Hacer también durante 40 segundos y descansar 20.

escaladores Los escaladores también ayudan a tonificar el abdomen.

Elevación de piernas: para este ejercicio es necesario recostarse boca arriba y subir y bajar las piernas extendidas sin que los talones toquen el suelo. Mantener la zona lumbar bien apoyada. Hacer 40 segundos y descansar otros 20 segundos.

Abdominales de bicicleta: el último ejercicio es el clásico movimiento de bicicleta, llevando el codo hacia la rodilla contraria, alterando uno y uno.