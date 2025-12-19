Árbol limonero: qué significa que tenga manchas negras en sus hojas y frutos y cómo solucionarlo

El árbol limonero es uno de los ejemplares más tenidos en los distintos hogares por los grandes beneficios que puede ofrecer. Por eso, quien lo tiene debe prestar atención y tener en cuenta una serie de señales que pueden darse en el ejemplar, tanto positivas como negativas.
Por ejemplo, algo que muchos dueños suelen no entender qué significa se da cuando aparecen una serie de manchas negras en hojas y frutos del ejemplar, algo provocado por distintos factores.
Qué significa que el limonero tenga manchas negras en sus hojas y frutos
Las manchas negras en tu limonero suelen significar una infección por hongos, comúnmente la Mancha Negra de los Cítricos (Phyllosticta citricarpa) o Fumagina, que crecen sobre la melaza dejada por insectos.
Claramente, ambas situaciones son un problema para el árbol, ya que reducen tanto la salud como el proceso de producción, aunque, como todo, tiene solución.
La Mancha Negra de los Cítricos es una enfermedad fúngica grave que causa manchas oscuras, hundidas, con centros grises y bordes rojizos en hojas y frutos, y que se propaga con la humedad y el agua en el caso del limonero.
La fumagina es un hongo negro que cubre las hojas y las ramas del árbol limonero, y que se alimenta de la melaza secretada por plagas como pulgones, cochinillas o mosca blanca que atacan al ejemplar.
Cómo prevenir este problema en el limonero
Si no has podido darte cuenta, las manchas negras en las hojas y frutos del limonero son originadas, en su mayoría, por la presencia de plagas inicialmente. Para prevenir esto, debes seguir algunos de estos consejos que se muestran a continuación:
- Controla las plagas: usa jabón potásico diluido o aceite de Neem para eliminar los insectos que producen la melaza.
- Mejora la ventilación: poda para permitir que el aire circule y la luz solar llegue al interior del árbol, reduciendo la humedad que favorece a los hongos.
- Elimina las partes infectadas: retira y desecha hojas y frutos con manchas para evitar que el hongo se propague.