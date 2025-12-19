Inicio Sociedad Limonero
Jardín

Árbol limonero: qué significa que tenga manchas negras en sus hojas y frutos y cómo solucionarlo

El hecho de que tu árbol limonero luzca una serie de manchas negras significa que hay un problema, aunque es solucionable

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Las manchas negras siempre indican un problema en tu limonero. 

Las manchas negras siempre indican un problema en tu limonero. 

El árbol limonero es uno de los ejemplares más tenidos en los distintos hogares por los grandes beneficios que puede ofrecer. Por eso, quien lo tiene debe prestar atención y tener en cuenta una serie de señales que pueden darse en el ejemplar, tanto positivas como negativas.

Por ejemplo, algo que muchos dueños suelen no entender qué significa se da cuando aparecen una serie de manchas negras en hojas y frutos del ejemplar, algo provocado por distintos factores.

limonero, olor
El limonero puede presentar una serie de problemas que muchos desconocen.&nbsp;

El limonero puede presentar una serie de problemas que muchos desconocen.

Qué significa que el limonero tenga manchas negras en sus hojas y frutos

Las manchas negras en tu limonero suelen significar una infección por hongos, comúnmente la Mancha Negra de los Cítricos (Phyllosticta citricarpa) o Fumagina, que crecen sobre la melaza dejada por insectos.

Claramente, ambas situaciones son un problema para el árbol, ya que reducen tanto la salud como el proceso de producción, aunque, como todo, tiene solución.

La Mancha Negra de los Cítricos es una enfermedad fúngica grave que causa manchas oscuras, hundidas, con centros grises y bordes rojizos en hojas y frutos, y que se propaga con la humedad y el agua en el caso del limonero.

limonero, plagas.jpg
Inicialmente, son las plagas las que pueden ocasionar estos problemas en el limonero.&nbsp;

Inicialmente, son las plagas las que pueden ocasionar estos problemas en el limonero.

La fumagina es un hongo negro que cubre las hojas y las ramas del árbol limonero, y que se alimenta de la melaza secretada por plagas como pulgones, cochinillas o mosca blanca que atacan al ejemplar.

Cómo prevenir este problema en el limonero

Si no has podido darte cuenta, las manchas negras en las hojas y frutos del limonero son originadas, en su mayoría, por la presencia de plagas inicialmente. Para prevenir esto, debes seguir algunos de estos consejos que se muestran a continuación:

  • Controla las plagas: usa jabón potásico diluido o aceite de Neem para eliminar los insectos que producen la melaza.
  • Mejora la ventilación: poda para permitir que el aire circule y la luz solar llegue al interior del árbol, reduciendo la humedad que favorece a los hongos.
  • Elimina las partes infectadas: retira y desecha hojas y frutos con manchas para evitar que el hongo se propague.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar