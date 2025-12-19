Árbol limonero: qué significa que tenga manchas negras en sus hojas y frutos y cómo solucionarlo

Claramente, ambas situaciones son un problema para el árbol, ya que reducen tanto la salud como el proceso de producción, aunque, como todo, tiene solución.

La Mancha Negra de los Cítricos es una enfermedad fúngica grave que causa manchas oscuras, hundidas, con centros grises y bordes rojizos en hojas y frutos, y que se propaga con la humedad y el agua en el caso del limonero.

limonero, plagas.jpg Inicialmente, son las plagas las que pueden ocasionar estos problemas en el limonero.

La fumagina es un hongo negro que cubre las hojas y las ramas del árbol limonero, y que se alimenta de la melaza secretada por plagas como pulgones, cochinillas o mosca blanca que atacan al ejemplar.

Cómo prevenir este problema en el limonero

Si no has podido darte cuenta, las manchas negras en las hojas y frutos del limonero son originadas, en su mayoría, por la presencia de plagas inicialmente. Para prevenir esto, debes seguir algunos de estos consejos que se muestran a continuación: