Árbol limonero: por qué recomiendan atar un pañuelo blanco en su tronco y para qué sirve

El árbol limonero es uno de los ejemplares más populares en los distintos jardines, y muchas son las personas que recurren a numerosos trucos caseros para mantenerlo en buen estado y aprovechar los beneficios que se dan gracias a las propiedades de los frutos del ejemplar.
Un claro ejemplo de esto puede verse cuando se ata un pañuelo blanco al tronco del árbol limonero, siendo esta una acción que puede beneficiar a tu árbol en múltiples sentidos.
Por qué atar un pañuelo blanco al tronco del árbol limonero
Atar un pañuelo blanco al tronco del limonero es una práctica que combina protección física y espiritual: se usa para repeler plagas como hormigas y hongos por el efecto de la cal, que también podría usarse.
Cuando colocas un pañuelo blanco en el tronco del árbol limonero, lo cierto es que se crea una barrera contra insectos como hormigas que suben al ejemplar, como también contra los hongos.
Además de esto, el pañuelo blanco en el tronco del limonero protege al árbol de quemaduras solares, grietas y enfermedades fúngicas, mejorando la salud general y la producción.
Pero, más allá de la salud del árbol, lo cierto es que este truco casero también tiene un valor espiritual. El blanco representa pureza, paz y renovación, ayudando a "filtrar" energías negativas del jardín u hogar.
Se usa para atraer calma, armonía y energía positiva, activando la fluidez y liberando la energía estancada. Por otro lado, atando un pañuelo blanco, puedes marcar una intención de protección y bienestar para el jardín y para tu casa.
Cada cuánto tiempo se debe regar un limonero en verano
En verano, debes regar tu limonero con más frecuencia, generalmente cada 2 o 3 días, o cuando notes que la capa superior del suelo está seca, aplicando riego profundo y evitando encharcar.
Sucede que los cítricos necesitan mucha agua, pero no toleran el exceso de la misma porque pudre las raíces, por lo que es importante comprobar la humedad del sustrato del árbol antes de regar.