Árbol limonero: por qué recomiendan atar un pañuelo blanco en su tronco y para qué sirve

Cuando colocas un pañuelo blanco en el tronco del árbol limonero, lo cierto es que se crea una barrera contra insectos como hormigas que suben al ejemplar, como también contra los hongos.

Además de esto, el pañuelo blanco en el tronco del limonero protege al árbol de quemaduras solares, grietas y enfermedades fúngicas, mejorando la salud general y la producción.

pañuelo, arbol Con un pañuelo blanco, puedes evitar problemas de plagas en tu limonero.

Pero, más allá de la salud del árbol, lo cierto es que este truco casero también tiene un valor espiritual. El blanco representa pureza, paz y renovación, ayudando a "filtrar" energías negativas del jardín u hogar.

Se usa para atraer calma, armonía y energía positiva, activando la fluidez y liberando la energía estancada. Por otro lado, atando un pañuelo blanco, puedes marcar una intención de protección y bienestar para el jardín y para tu casa.

Cada cuánto tiempo se debe regar un limonero en verano

En verano, debes regar tu limonero con más frecuencia, generalmente cada 2 o 3 días, o cuando notes que la capa superior del suelo está seca, aplicando riego profundo y evitando encharcar.

Sucede que los cítricos necesitan mucha agua, pero no toleran el exceso de la misma porque pudre las raíces, por lo que es importante comprobar la humedad del sustrato del árbol antes de regar.