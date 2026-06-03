Ni trampas, ni veneno: cómo eliminar a las ratas de casa usando un poco de ruda

Tener ratas en el hogar es una de las situaciones más estresantes y desagradables que se pueden vivir. La primera reacción suele ser correr al supermercado a comprar pesticidas o colocar trampas peligrosas. Sin embargo, cuando hay niños o mascotas en la vivienda, estos métodos químicos se vuelven un riesgo.
Afortunadamente, existe un truco casero altamente efectivo, 100% natural y económico que te ayudará a ahuyentarlas definitivamente: el uso de la ruda.
Cómo eliminar a las trampas de casa usando un poco de ruda
Esta planta medicinal, famosa en la cultura popular por atraer las "buenas energías", es en realidad un arma infalible contra las ratas gracias a su potente perfil aromático.
Los roedores tienen un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado, el cual utilizan para encontrar comida y guiarse en la oscuridad. No obstante, el aroma de la ruda resulta insoportable para ellos.
Sucede que los aceites esenciales de la ruda actúan com un escudo natural dentro de casa. Al detectar su presencia, las ratas experimentan una fuerte irritación sensorial, lo que los obliga a alejarse inmediatamente del lugar.
Para aprovechar al máximo el poder de la ruda, no basta con dejar una maceta en el jardín. Debes aplicar este truco casero de forma estratégica. La opción más popular es la de preparar una infusión, que se hace de la siguiente manera:
- Hierve un litro de agua y añade una buena cantidad de hojas de ruda.
- Deja que hierva durante 10 minutos para que libere todos sus aceites.
- Deja enfriar, cuela el líquido y colócalo en un atomizador.
- Rocía los rincones, zócalos y puertas de tu casa dos veces por semana.
Si esto no funciona, lo mejor será que te contactes con un exterminador profesional para que pueda solucionar el problema de raíz.
Consejos para prevenir la presencia de ratas en casa
- Limpieza: mantén tu casa limpia, especialmente la cocina y zonas de almacenamiento de alimentos. Barre y trapea regularmente, y limpia cualquier derrame o resto de comida inmediatamente.
- Almacenamiento de alimentos: guarda los alimentos en recipientes herméticos y evita dejar comida expuesta sobre las encimeras o mesas.
- Manejo de basura: utiliza recipientes con tapa para la basura y asegúrate de que estén bien cerrados. Retira la basura con frecuencia.
- Eliminar fuentes de agua: repara cualquier fuga de agua y evita dejar recipientes con agua estancada.
- Sellar entradas: revisa tu casa en busca de grietas, agujeros o espacios por donde las ratas puedan entrar y sella estos accesos con materiales como cemento, lana de acero o espuma expansiva.
- Control del jardín: mantén el jardín limpio, corta el césped y elimina la maleza, así como cualquier objeto que pueda servir de refugio para las ratas.