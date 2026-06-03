Ni trampas, ni veneno: cómo eliminar a las ratas de casa usando un poco de ruda

Cómo eliminar a las trampas de casa usando un poco de ruda

Esta planta medicinal, famosa en la cultura popular por atraer las "buenas energías", es en realidad un arma infalible contra las ratas gracias a su potente perfil aromático.

Los roedores tienen un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado, el cual utilizan para encontrar comida y guiarse en la oscuridad. No obstante, el aroma de la ruda resulta insoportable para ellos.

Sucede que los aceites esenciales de la ruda actúan com un escudo natural dentro de casa. Al detectar su presencia, las ratas experimentan una fuerte irritación sensorial, lo que los obliga a alejarse inmediatamente del lugar.

cascara, ratas, planta.jpg Las ratas son una de las plagas más presentes en casa.

Para aprovechar al máximo el poder de la ruda, no basta con dejar una maceta en el jardín. Debes aplicar este truco casero de forma estratégica. La opción más popular es la de preparar una infusión, que se hace de la siguiente manera:

Hierve un litro de agua y añade una buena cantidad de hojas de ruda. Deja que hierva durante 10 minutos para que libere todos sus aceites. Deja enfriar, cuela el líquido y colócalo en un atomizador. Rocía los rincones, zócalos y puertas de tu casa dos veces por semana.

Si esto no funciona, lo mejor será que te contactes con un exterminador profesional para que pueda solucionar el problema de raíz.

Consejos para prevenir la presencia de ratas en casa