Paso a paso: cómo mantener la pileta de lona impecable todo el verano

La pileta de lona revoluciono el mercado, siendo una pieza que rápidamente se popularizó. La empresa fabricaba estas piletas con tela vinílica resistente al sol. A diferencia de las piletas de lona ya existentes, la pelopincho no se desteñía y duraba más.

pileta de lona El agua de la pileta, si se cuida bien, puede durar varios meses.

La pileta de lona comenzó a ser un infaltable en los patios y casas argentinas. En 1990 la empresa quebró, pero cuatro años después la familia Goette la compró y revivió el producto gracias al boca a boca.

¿Cómo limpiar y mantener la pileta de lona impecable en el verano?

El verano es largo y la pileta tiene que aguantarlo. En la página de Pelopincho se suelen responder dudas frecuentes y preguntas que todos los que tenemos una pileta de lona seguramente hemos tenido en algún momento.

Cuántos veranos dura la pileta, qué pasa cuando le da el sol a la pileta y cuánta agua le tengo que poner. Además, muchas personas necesitan saber cuál es la mejor forma de limpiarla o si existe algún truco para mantenerla impecable.

Con algunos consejos y recomendaciones puedes mantener la pileta de lona siempre limpia y con agua clara.

agua en las manos Utiliza productos específicos y seguros para limpiar la pileta.