Paso a paso: cómo mantener la pileta de lona impecable todo el verano

Mantener y limpiar una pileta en verano es una actividad sujeta a muchas consideraciones. Cuando llueve mucho, corre viento, hay bichos en el ambiente, árboles que tiran pelusa o nos metemos a la pelopincho con protector solar y los pies sucios, es probable que la pileta se llene de mugre.
¿Cuál es la historia de la pileta de lona argentina?
La pileta de lona es una excelente opción para colocar en el patio y tener en casa siempre a mano una fuente de frescura. Este tipo de pileta nació en 1974 en Santa Fe. La pileta de lona fue creada por los hermanos Benvenutti, su nombre viene de la historieta infantil "Pelopincho y Cachirula".
La pileta de lona revoluciono el mercado, siendo una pieza que rápidamente se popularizó. La empresa fabricaba estas piletas con tela vinílica resistente al sol. A diferencia de las piletas de lona ya existentes, la pelopincho no se desteñía y duraba más.
La pileta de lona comenzó a ser un infaltable en los patios y casas argentinas. En 1990 la empresa quebró, pero cuatro años después la familia Goette la compró y revivió el producto gracias al boca a boca.
¿Cómo limpiar y mantener la pileta de lona impecable en el verano?
El verano es largo y la pileta tiene que aguantarlo. En la página de Pelopincho se suelen responder dudas frecuentes y preguntas que todos los que tenemos una pileta de lona seguramente hemos tenido en algún momento.
Cuántos veranos dura la pileta, qué pasa cuando le da el sol a la pileta y cuánta agua le tengo que poner. Además, muchas personas necesitan saber cuál es la mejor forma de limpiarla o si existe algún truco para mantenerla impecable.
Con algunos consejos y recomendaciones puedes mantener la pileta de lona siempre limpia y con agua clara.
- Antes de realizar una limpieza de la pileta de lona, revisa el agua y la estructura general. Busca roturas, grietas y chequea el pH del agua.
- Elimina los residuos visibles del agua de la pileta, como bichos, hojas y tierra. Para residuos grandes puedes recurrir a un tratamiento químico del agua.
- Limpia las paredes de la pileta con un cepillo para remover la grasa y coloca una pelota de tenis para absorberla.
- Tapa la pileta con una lona cuando no la uses, para que el agua se mantenga más limpia durante los meses de verano.