Todos tenemos a mano un truco casero o varios para limpiar las manchas más difíciles de la casa. No solo existen trucos para el interior del hogar, hoy te comparto una técnica de verano para limpiar las piedras, azulejos o baldosas que están colocadas alrededor de la pileta.
Con un truco casero: cómo limpiar las baldosas que rodean a la pileta
Existe un truco casero, simple y económico para desinfectar en profundidad las baldosas blancas o piedras que rodean a la pileta
Mantener limpios los azulejos, baldosas y piedras blancas de la pileta, es de suma importancia para evitar la aparición de sarro, minerales disueltos, polvo del ambiente, hongos y pegotes.
El truco casero para limpiar las baldosas blancas que rodean a la pileta
Para limpiar y desinfectar las baldosas de la pileta solo necesitas un poco de vinagre. Si el borde de la pileta siete una capa leve de polvo y grasa, simplemente debes colocar una solución de agua y vinagre en partes iguales para retirarla.
El ácido del vinagre disuelve además los restos de sarro y cal que se acumulan en las baldosas. Los minerales de este tipo están presenten en el agua. Una vez que pongas el vinagre, refriega con un cepillo suave.
Realiza este procedimiento o truco casero semanalmente y durante los meses de verano para mantener el revestimiento de la pileta reluciente.
Si aparecen manchas blancas firmes y más gruesas en la pileta, es probable que el truco casero del vinagre no funcione. En estos casos conviene comprar una piedra pómez especial para piletas. Se pasa por la baldosa cuando está húmeda para limpiar los sedimentos de cal sin rayar la baldosa.
Para limpiar manchas orgánicas de alimentos, mate, o excremento de animal, puedes utilizar otro tipo de truco casero de limpieza.
Utiliza un desengrasante alcalino y un cepillo para remover las manchas. Para finalizar, limpia con un poco de cloro para destruir microorganismos.
Un truco casero y algo más: consejos para mantener el agua de la pileta
- Retira las hojas y bichos de la pileta todos los días antes de bañarte.
- Utiliza una pelota de tenis nueva para limpiar la grasa y restos de protector solar de la pileta.
- Cepilla las paredes y el suelo de la pileta para remover la mugre pegada.
- Tapa la pileta para evitar que se ensucie cuando hay viento o lluvia, sobre todo las piletas de lona.
- Ingresa con los piel limpios y libres de tierra o pasto para no tener que limpiar la pileta todo el tiempo.
- Realiza un control del pH del agua, añade cloro, clarificante y todo lo que mantenga y purifique el agua, siempre busca asesoramiento para hacerlo.