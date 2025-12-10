Con un truco casero: cómo limpiar las baldosas que rodean a la pileta

El ácido del vinagre disuelve además los restos de sarro y cal que se acumulan en las baldosas. Los minerales de este tipo están presenten en el agua. Una vez que pongas el vinagre, refriega con un cepillo suave.

Realiza este procedimiento o truco casero semanalmente y durante los meses de verano para mantener el revestimiento de la pileta reluciente.

limpiar baldosas Utiliza un cepillo suave para remover los restos de minerales y mugre en las baldosas.

Si aparecen manchas blancas firmes y más gruesas en la pileta, es probable que el truco casero del vinagre no funcione. En estos casos conviene comprar una piedra pómez especial para piletas. Se pasa por la baldosa cuando está húmeda para limpiar los sedimentos de cal sin rayar la baldosa.

Para limpiar manchas orgánicas de alimentos, mate, o excremento de animal, puedes utilizar otro tipo de truco casero de limpieza.

Utiliza un desengrasante alcalino y un cepillo para remover las manchas. Para finalizar, limpia con un poco de cloro para destruir microorganismos.

Un truco casero y algo más: consejos para mantener el agua de la pileta

limpiar pileta Elimina las hojas, tierra y bichos del agua de la pileta periódicamente.