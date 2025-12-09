Por qué no se deben rellenar las botellas de plástico con agua y cuáles son los riesgos al hacerlo

Además, la combinación de humedad, temperatura ambiente y bacterias provenientes de la boca o las manos crea un ambiente ideal para que los microorganismos se multipliquen rápidamente en estas botellas.

Algunos estudios han encontrado que las botellas reutilizadas pueden albergar cantidades significativas de bacterias, incluyendo patógenos que pueden causar problemas gastrointestinales.

El desgaste normal, la exposición a altas temperaturas (como dejar la botella en un coche caliente o lavarla con agua muy caliente) y la luz solar pueden acelerar la liberación de componentes químicos del plástico.

Botellas de plástico.jpg Este tipo de botellas liberan microorganismos que pueden ser peligrosos.

Aunque las cantidades suelen ser pequeñas, con el tiempo y la exposición repetida, diferentes sustancias pueden migrar al líquido. El deterioro físico de la botella también puede generar lo mismo.

Los riesgos de reutilizar botellas de plástico

Al rellenar botellas de plástico, el riesgo más inmediato y común es el de enfermar debido a la proliferación de microorganismos.

Infecciones Gastrointestinales : la acumulación de bacterias y, en ocasiones, hongos, puede provocar síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal y malestar estomacal.

: la acumulación de bacterias y, en ocasiones, hongos, puede provocar síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal y malestar estomacal. Contaminación Cruzada : si la botella se toca con manos sucias o se expone a superficies contaminadas, los patógenos pueden transferirse fácilmente al agua y, posteriormente, al consumidor.

: si la botella se toca con manos sucias o se expone a superficies contaminadas, los patógenos pueden transferirse fácilmente al agua y, posteriormente, al consumidor. Problemas Respiratorios/Inmunológicos: aunque menos común que los problemas gastrointestinales, la exposición continua a ciertos mohos o bacterias puede afectar a personas con sistemas inmunológicos comprometidos o sensibilidades respiratorias.

Aunque rellenar una botella de plástico de un solo uso una o dos veces y lavarla bien no suele representar un riesgo catastrófico, el hábito a largo plazo aumenta la probabilidad de enfrentar estos problemas de salud.