Adiós a la bikini tradicional: la popular malla que promete ser tendencia este verano

Justamente, esta ingeniosa creación es la que comienza a ser tendencia poco a poco, y cada vez ha sido más tenido en cuenta por distintas celebridades.

El diseño de la trikini, que une la parte superior e inferior con una franja central, ofrece un look moderno y favorecedor sin sacrificar la comodidad. Al igual que sucede con la bikini, se puede encontrar en una amplia gama de colores.

trikini, traje de baño La trikini comienza a ser utilizada por diferentes celebridades.

A menudo incorporan detalles como escotes en V, tiras ajustables y cortes estratégicos que realzan la figura de quien las use, pero lo cierto es que son una gran opción para utilizar este verano.

El surgimiento de esta prenda para el verano

La Trikini surge como una variante del bikini, uniendo las dos piezas con un enlace frontal, y su popularidad se consolida en la moda de los años 2000 como una evolución más atrevida, junto a otros términos como monokini y tankini.

Las raíces de esta prenda de verano se remontan a diseños más sexys que desafiaron la censura desde los años 40 y 50, adaptándose a las tendencias veraniegas de cada temporada para ofrecer más libertad y estilo.

Como puedes ver, la trikini no es un surgimiento único, sino más bien es una evolución de la bikini. Poco a poco, esta última comienza a tener que enfrentarse a variantes que pueden dejarla completamente obsoleta en el corto plazo.