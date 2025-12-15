El maní tiene beneficios desconocidos y deberíamos comerlos habitualmente

Muchas personas consideran que el maní es un fruto seco, pero en realidad, pertenece a la familia de las legumbres, como la soja y las lentejas.

Además, es muy común la creencia de que el maní no tiene tanto valor nutricional como los verdaderos frutos secos, como las almendras y las nueces.

Sin embargo, el maní tiene los mismos beneficios para la salud que los frutos secos y es importante no pasarlo por alto como alimento nutritivo.

El maní tiene compuestos como resveratrol, que está asociado a la prevención del envejecimiento prematuro y a promover la longevidad.

También tiene fitosteroles, que permiten bloquear la absorción de colesterol y coenzima Q10, elementos reconocidos por tener propiedades para prevenir enfermedades crónicas.

El maní, además, aporta una gran cantidad de ácido fólico, que favorece la ovulación antes del embarazo y en mujeres embarazadas, ayuda al desarrollo normal del bebé.

Se ha demostrado que la ingesta de maní durante el embarazo puede prevenir malformaciones y problemas de gestación.

Se trata de un producto que tiene un perfil graso amigable y saludable, es decir que favorece una disminución del colesterol total sanguíneo y del colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”), a la vez que puede incrementar el colesterol HDL (el “colesterol bueno”).

mani2 Muchas personas consideran que el maní es un fruto seco, pero en realidad, pertenece a la familia de las legumbres, como la soja y las lentejas.

Si bien el maní tiene muchas cantidades de grasa, ayuda al hígado a equilibrar su funcionamiento y al páncreas a procesar más fácilmente el azúcar.

Además, es un nutriente rico en fibra natural y es especialmente saludable para el corazón y el sistema digestivo, lo que disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas o de colon.

Otra de las funciones del maní es que puede funcionar como antidepresivo. Los especialistas afirman que consumir un cuarto de taza de maní al día ayuda a generar niveles altos de serotonina en el cerebro, que se traduce en un equilibrio hormonal. Su alto contenido energético ayuda a disminuir la sensación de debilidad, cansancio y apatía.

Fuente: docsalud.com