Conocé los increíbles beneficios del huevo de codorniz, gran fuente de hierro

De hecho, su aporte energético es superior a los primeros pese a sus dimensiones inferiores.

Los huevos de codorniz son un alimento nutritivo que ofrece múltiples beneficios para la salud. Aunque son pequeños, están llenos de nutrientes esenciales como proteínas, vitaminas y minerales.

Sus proteínas de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales, tienen buena puntuación en cuanto a digestibilidad.

Los huevos de codorniz pueden ayudar a prevenir la anemia. Esto se debe a la presencia de hierro y de vitamina B12 en su interior.

Si te gustan los huevos de gallina, no te podes perder los de codorniz. Son más pequeños, pero más densos desde el punto de vista nutricional.

Entre los beneficios destacados de consumir huevos de codorniz se encuentran, prevención de la anemia: gracias a su alto contenido de hierro y vitamina B12.

También mejora la memoria y función cerebral: debido a su contenido de colina y vitamina B6 y contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico: gracias a su contenido de vitamina D y zinc.

Los huevos de codorniz son un alimento saludable que se puede incluir en la dieta de forma regular. Son más pequeños que los de gallina, pero tienen un sabor muy parecido.

En cuanto a su valor nutricional, destaca el hecho de que resultan más calóricos y que cuentan con alto contenido en ciertos minerales esenciales. Pueden ser excelentes para prevenir déficits.

Antes de comenzar, hay que comentar que, para que una dieta resulte saludable, hay que garantizar la variedad y el equilibrio.

Es clave que se introduzcan comestibles distintos, así como conviene que se consuman las mismas calorías que se gastan en el día a día.

