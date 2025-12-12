El ciboulette tiene beneficios asociados con la mejora del descanso y la salud de los huesos

La ciboulette es una hierba aromática muy empleada en la elaboración de diferentes platos para condimentarlos. Además de darle un toque de sabor, aporta muchos beneficios.

Sus compuestos antioxidantes colaboran en la inhibición de enzimas en las células del hígado, reduciendo así los niveles de colesterol.

Sus nutrientes y antioxidantes ayudan a reducir el endurecimiento de las venas porque liberan ácido nítrico. Esto favorece la reducción de la presión arterial, previene la formación de coágulos y la aparición de enfermedades del corazón.

La ciboulette, al tener clorofila y vitamina K es antibacteriano, esto de por sí protege y refuerza al organismo, pero también entra en juego sus altos contenidos de vitamina C que ayudan a las defensas.

La ciboulette o cebollín, también conocido como cebollino, de nombre científico Alliun choenoprasum, es una hierba perteneciente a la familia de las aliáceas. Esta planta que florece durante todo el año tiene un suave sabor a cebolla, pero al mismo tiempo con un toque a ajo.

La parte que más se suele comer son los tallos largos que se cortan en pequeños trozos y son agregados a distintas recetas como de sopas, salsas y ensaladas.

ciboulette La ciboulette es una hierba aromática muy empleada en la elaboración de diferentes platos para condimentarlos.

Este alimento está relacionado con la salud ósea y los ciclos del sueño. Diversas investigaciones han vinculado algunas sustancias que contiene el cebollín con la mejora del descanso y con la salud de los huesos. Estos estudios también han demostrado que comerlo regularmente produce efectos anticancerígenos.

La ciboulette es rico en vitamina K, C, y vitamina A, así como en calcio y potasio, que generan diversos beneficios para la salud.

Consumirlo de manera habitual puede ser positivo para la vista, pues contiene luteína y zeaxantina, que se acumulan en la retina del ojo y ayudan a prevenir la degeneración macular.

Este alimento también ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. La alicina, sustancia presente en el cebollino, mostró un efecto favorable en la reducción de los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en la sangre. Además, causa una disminución significativa del almacenamiento de colesterol hepático.

La vitamina K presente en el cebollín no solo aumenta la densidad mineral ósea en las personas osteopáticas, sino que además reduce las probabilidades de sufrir alguna fractura.

Fuente: nexofin.com