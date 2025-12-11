El pepino tiene altos beneficios y son una gran fuente de hidratación

No obstante, debido a su uso en platos salados, se clasifica culinariamente como verdura.

Asociado habitualmente con la pérdida de peso, también es conocido por su alto contenido en agua, siendo una gran fuente de hidratación.

Las características saludables del pepino lo convierten en un alimento que tiene mucho que aportar en toda dieta equilibrada, según los expertos en tratamientos y productos para el bienestar.

También posee un contenido calórico muy bajo. Aporta solo 13 kilocalorías cada 100 gramos de alimento, por lo que se la suele incluir en los regímenes para reducir o controlar el peso corporal.

El pepino contiene abundante vitamina C, que actúa como antioxidante en la piel y contribuye al buen funcionamiento de los cartílagos y los huesos.

El pepino también aporta, en menor cantidad, vitamina A (retinol). Esta contribuye a formar el colágeno, una proteína que ayuda a mantener la piel hidratada y protegida de los agentes externos, favoreciendo también el mantenimiento de la visión.

El pepino posee otros beneficios como la tiamina y niacina, dos vitaminas del grupo B. Estas ayudan a las células del organismo a convertir los carbohidratos de la comida en energía para el cuerpo, añade.

El pepino contiene menores cantidades de fósforo, magnesio y hierro, los cuales cumplen múltiples funciones en el organismo, como ayudar a que los músculos, los nervios, el metabolismo y el sistema inmunitario funcionen normalmente, y a que los huesos y dientes se mantengan en buen estado.

Cerca del 96 por ciento del pepino es agua. Por ello, resulta un alimento muy útil para quienes tengan dificultades para tomar el mínimo diario de líquido recomendado o tengan la piel seca o deshidratada.

El pepino, combinado con otras verduras, tiene beneficios que aumentan el aporte de fibra al sistema digestivo. Esto facilita las digestiones y aumenta la sensación de saciedad, reduciendo el apetito y mejorando el tránsito intestinal.

Fuente: eluniversal.com.co