Comer picante tiene beneficios que seguro desconocías

Favorece la acción de la insulina, los alimentos picantes contribuyen a evitar las subidas de azúcar demasiado rápidas.

Añadir un toque de picante a los platos favoritos no solo despierta los sentidos: también puede favorecer una menor ingesta de alimentos sin sacrificar el sabor. Este efecto se produce gracias a la capsaicina, el compuesto responsable del picor en los chiles, que participa en la regulación del metabolismo y la saciedad, aunque sus efectos no bastan para garantizar una pérdida de peso sostenida.

Su sabor picante es provocado por una sustancia llamada capsaicina, que genera irritación en el paladar. Y aunque un consumo masivo de su variante más fuerte puede llegar a generar dolor de estómago e incluso gastroenteritis, el ají cuenta con propiedades analgésicas y anticancerígenas.

La capsaicina ha ganado atención tanto en la industria alimentaria como en la investigación científica; suele aparecer en suplementos que buscan “quemar grasa” y controlar el apetito.

Aunque ofrece beneficios, la capsaicina está lejos de ser una fórmula mágica. Si bien puede acelerar el metabolismo de manera temporal y reducir la inflamación, la evidencia científica no respalda su eficacia como herramienta para controlar el peso a largo plazo.

Los alimentos picantes ofrecen beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, y pueden favorecer la salud cardiovascular, digestiva y cutánea. Las personas que no toleren el picante pueden obtener los mismos nutrientes mediante otras fuentes.

El ají, especialmente su variante picante, es un alimento con numerosas propiedades gracias a su alto contenido en vitaminas y a la capsaicina, no obstante, su consumo se recomienda que sea moderado en todo momento, sin grandes ingestas.

Además, más allá de su valor alimentario, administrado en compresas, es un remedio para las dolencias articulares al servir de vaso dilatador.

Una de las principales propiedades que se atribuyen a la capsaicina, más allá del ardor de boca, es la de combatir el cáncer. Además, la guindilla también contiene vitamina C en abundancia, que también es conocida por su papel a la hora de prevenir la presencia de tumores.

Un consumo moderado de la guindilla picante ayuda a mejorar la circulación y, por tanto, a prevenir la aparición de problemas cardiovasculares. Además, es beneficioso para combatir el colesterol.

Fuente: lavanguardia.com