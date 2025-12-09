El pimentón tiene beneficios que no conocías, es un gran aliado para combatir el estrés

El pimentón, por ser un producto deshidratado, tiende a concentrarse en vitaminas y minerales. En el caso de este fruto, la variedad de colores lo delatan como fuente de carotenoides, algunos de los cuales son precursores de la vitamina A.

Además de aportar un agradable sabor y color a una variedad de platos, también se le conocen propiedades medicinales, que se basan en su efecto antioxidante.

El pimentón se caracteriza porque las bayas tienen distintos tamaños, formas, sabores y colores. Van desde el amarillo y el verde hasta el rojo y el naranja.

Son recolectados maduros, sanos, limpios y del color característico de cada especie, siendo secados con leña encina o roble.

Dependiendo de la concentración de capsaicina que da el picor al pimiento, pueden ser dulces, agridulces o picantes.

Desde su variedad de sabores, capacidades aromáticas y beneficios a nuestra salud, el pimentón es un ingrediente que puede ser encontrado en infinidad de platos, con uno de sus usos más comunes y populares siendo las paellas.

Sea por su sabor ligeramente dulce o su aroma característico, el pimentón es un condimento que no debe de faltar en nuestras recetas.

Es rico en vitaminas y minerales, con altas cantidades de vitaminas C y E, a su vez que un alto contenido de hierro y potasio. Entre otros beneficios podemos encontrar su capacidad de fortalecer el sistema inmunológico, al protegerlo del estrés oxidativo, mejorando la salud general de nuestro cuerpo.

Historia del pimentón

El pimentón es el producto en polvo obtenido tras la molienda del pimiento rojo, maduro y sano, previamente deshidratado.

El cultivo del fruto proviene de una planta angiosperma de la familia de las solanáceas y del género Capsicum. También es conocido como paprika.

Su historia se remonta a más de 12 000 años atrás, siendo cultivado por los indígenas en épocas prehistóricas. Es originario de América del Sur y, desde aquí, fue llevado por Cristóbal Colón a España.

Fuente: mejorconsalud.as.com