El orégano es una de las especias más consumidas, pero no es una hierba aromática más, tiene poderosos poderes curativos y numerosos beneficios para la salud.
Los magníficos beneficios del orégano y sus poderes curativos
El sabor básico es del orégano, es cálido, fuerte y levemente amargo, y en ocasiones presenta notas alcanforadas. Se parece a la mejorana (de hecho, a veces se los confunde), pero el orégano es más fuerte y picante, con un dejo cítrico, a limón, que se nota al morder, característica que se va diluyendo en los climas fríos.
Entre sus propiedades del orégano se destaca su alto contenido en vitaminas A, C, E, K y B6, así como fibra, folato, hierro, magnesio, calcio y potasio.
El orégano contiene flavonoides, taninos, ácidos fenólicos y compuestos del aceite esencial como carvacrol, timol y origaneno, con múltiples cualidades en el terreno de la medicina tradicional.
Además de condimentar los platos, el orégano puede emplearse con fines medicinales, debido a sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas.
Las áreas actuales de producción en Argentina se encuentran en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Luis, Salta y San Juan.
El orégano crudo es muy utilizado como condimento, se emplea para dar sabor a salsas, adobos y aromatizar comidas tradicionales, es la hierba aromática de mayor demanda desde el punto de vista culinario.
El orégano es una de las tres especias más consumidas en la cocina argentina, junto con el pimentón y el ají molido.
Los principales compuestos activos del orégano, el timol y el carvacrol, se asocian a sus beneficios para la digestión. Estas sustancias tienen potencial antiinflamatorio, antioxidante y antimicrobiano, que ayudan a reducir la irritación en el tracto gastrointestinal y la presencia de microorganismos como Helicobacter pylori, asociada a úlceras estomacales.
Por otro lado, su ingesta -tanto de partes de la planta como en aceite esencial- contribuye a promover la producción de bilis, un líquido digestivo que favorece la descomposición de las grasas y mejora la absorción de nutrientes.
Además, dado que combate la proliferación de bacterias dañinas en el intestino, es idóneo para promover el equilibrio de la microbiota.
Fuente: mejorsalud.as.com