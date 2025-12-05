Los beneficios de la mostaza que quizás no conocías

El uso de la mostaza puede aliviar los dolores musculares causados por espasmos. Este condimento estimula la acción de los nervios, los cuales influyen directamente sobre los calambres musculares.

El aceite de semillas de mostaza alivia cualquier tipo de dolor, incluyendo el de artritis. Este tipo de aceite trabaja contra los receptores del dolor, ya que bloquea la señal de los nervios. Así que para ello, pon a calentar este aceite y masajea el área adolorida durante 10 minutos durante 3 días.

La mostaza ayuda a neutralizar los ácidos del estómago. Además, el vinagre con el que cuenta minimiza el pH de los ácidos gástricos, generando un alivio para las molestias del estómago.

El aceite de mostaza es un remedio eficaz para la tos y el resfriado, ya que ayuda a despejar el pecho y descongestionar la fosa nasal. Esto se debe a su alto contenido de hierro y magnesio, por lo que se debe consumir las hojas de mostaza y el aderezo para poder proteger el sistema inmune y, con ello, evitar resfriados.

Gracias a su fuerte olor, a mostaza es capaz de eliminar el mal aliento. Así que para ello, pon una cucharada de mostaza en la boca y mantén en movimiento dentro de ella por un minuto. Luego traga y haz buches de agua fría.

Historia de la mostaza

Esparcida en todo el mundo, desde Europa hasta China, la mostaza fue la primera especia picante que se empleó. Los hallazgos de semillas de mostaza en asentamientos prehistóricos validan el hecho de que tiene un lugar especial en el paladar desde tiempos inmemorables.

Fue gracias a los antiguos romanos que recibió el nombre con el que la conocemos, que hace referencia al condimento que se hacía desde antaño con semillas picantes y vino recién fermentado: mustum.

Hay tres especies principales: la mostaza blanca y la negra comparten orígenes mediterráneos, pero las primeras tienen semillas más grandes, de color amarillo pálido y de sabor relativamente suave.

Fuente: sportadictos.com