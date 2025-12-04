Mecheras seriales: quiénes son y cómo funcionaba la banda mendocina que robaba en locales de todo el país

mecheras banda 2 El auto utilizado por las mecheras.

Quiénes integraban la banda de mecheras

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron 3 allanamientos en simultáneo donde lograron detener a todas las personas pedidas por la Justicia sanjuanina. Se trata de 4 mujeres y 1 hombre, además del secuestro de teléfonos celulares, prendas de ropa, bolsos y el vehículo que habrían utilizado en el robo ocurrido días atrás.

En un procedimiento sobre calle Yatay, en Villa Nueva, se logró la detención de Romina Paola Ochoa, una mujer de 37 años que tiene antecedentes desde que era menor de edad por un robo cometido a un jardín de infantes cercano a su propio domicilio.

En el barrio Pedro Molina, también de Guaymallén, se concretó la captura de Carolina del Carmen Santillán (36) y Valentina Nazaret Santillán (18). La primera de ellas ya ha sido investigada por dos casos de robo como mechera que cometió en marzo de 2024 en un negocio de teléfonos celulares en Luján de Cuyo y en septiembre de 2023 en un local de artefactos de plástico.

mecheras banda 3 Las prendas de ropa que se secuestraron en el allanamiento contra las presuntas mecheras.

El tercer allanamiento fue en calle Luis Agote, en la Sexta Sección, donde fue capturado Jonathan Joel Suárez (38) y se encontró el vehículo Ford Focus que habría trasladado a las mecheras a San Juan.

Restaba detener a Alicia del Carmen Videla (27), quien no fue encontrada en su domicilio del barrio Fuerza y Progreso, pero los policías la detectaron saliendo de una visita en el penal de Almafuerte.

Esta mujer, junto a Romina Ochoa, tiene un antecedente por un robo de mecheras ocurrido en un supermercado ubicado en Tupungato el 30 de diciembre de 2024. En ese caso, las ladronas se llevaron fiambre, pedazos de carne y hasta botellas de whisky y gin entre sus prendas de ropas. Además, ambas, junto a Carolina Santillán, habían sido detenidas en la provincia de La Pampa en junio pasado cuando sustrajeron elementos de una farmacia bajo el mismo modus operandi.