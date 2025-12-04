El robo al estilo de mecheras suele ser un delito sencillo: generalmente se comete sin causar daños ni violentar nada y a nadie. El delincuente suele aprovecha la distracción de la víctima para ocultar entre sus prendas de ropa alguna mercadería de un local comercial. Suele ser un ilícito más al azar que otra cosa. Pero el caso de una banda mendocina evidenció que también puede tener una gran logística detrás ya que operaban en forma coordinaba y en varios puntos del país.
Mecheras seriales: quiénes son y cómo funcionaba la banda mendocina que robaba en locales de todo el país
Cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos acusados de cometer un robo de tipo mechera en un local de San Juan, pero tienen antecedentes por casos similares
La banda fue desbaratada tras el último golpe que dieron en San Juan. En un shopping de esa provincia vecina se había registrado el robo de varios elementos de mercadería en una perfumería. El caso fue denunciado y los investigadores habían logrado identificar a las sospechosas. Se trataba de 4 mujeres que ingresaron al local con roles divididos: mientras algunas distraían a los empleados con consultas, otras guardaban todo lo que podían dentro de su ropa.
Con el robo concretado, las mujeres se subieron a un auto Ford Focus que las estaba esperando afuera del centro comercial y se fueron del lugar. Los pesquisas sanjuaninos detectaron que todos los involucrados y el vehículo tenían domicilio en Mendoza, por lo que pidieron colaboración a las autoridades locales para concretar las detenciones. El lunes pasado se realizaron 3 allanamientos, todos con resultado positivo.
Quiénes integraban la banda de mecheras
Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron 3 allanamientos en simultáneo donde lograron detener a todas las personas pedidas por la Justicia sanjuanina. Se trata de 4 mujeres y 1 hombre, además del secuestro de teléfonos celulares, prendas de ropa, bolsos y el vehículo que habrían utilizado en el robo ocurrido días atrás.
En un procedimiento sobre calle Yatay, en Villa Nueva, se logró la detención de Romina Paola Ochoa, una mujer de 37 años que tiene antecedentes desde que era menor de edad por un robo cometido a un jardín de infantes cercano a su propio domicilio.
En el barrio Pedro Molina, también de Guaymallén, se concretó la captura de Carolina del Carmen Santillán (36) y Valentina Nazaret Santillán (18). La primera de ellas ya ha sido investigada por dos casos de robo como mechera que cometió en marzo de 2024 en un negocio de teléfonos celulares en Luján de Cuyo y en septiembre de 2023 en un local de artefactos de plástico.
El tercer allanamiento fue en calle Luis Agote, en la Sexta Sección, donde fue capturado Jonathan Joel Suárez (38) y se encontró el vehículo Ford Focus que habría trasladado a las mecheras a San Juan.
Restaba detener a Alicia del Carmen Videla (27), quien no fue encontrada en su domicilio del barrio Fuerza y Progreso, pero los policías la detectaron saliendo de una visita en el penal de Almafuerte.
Esta mujer, junto a Romina Ochoa, tiene un antecedente por un robo de mecheras ocurrido en un supermercado ubicado en Tupungato el 30 de diciembre de 2024. En ese caso, las ladronas se llevaron fiambre, pedazos de carne y hasta botellas de whisky y gin entre sus prendas de ropas. Además, ambas, junto a Carolina Santillán, habían sido detenidas en la provincia de La Pampa en junio pasado cuando sustrajeron elementos de una farmacia bajo el mismo modus operandi.