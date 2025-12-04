Estuvo casi toda su vida preso por un crimen que no cometió y encima no lo indemnizaron

kevin strickland preso 2 El preso luego de ser libertado tras 4 décadas.

Preso injustamente por más de 4 décadas

Todo comenzó la noche del 25 de abril de 1978 en un barrio de Kansas. Tres personas fueron asesinadas a tiros durante un robo en una casa. Kevin Strickland, amigo de uno de los verdaderos culpables, estaba en la escena periféricamente pero no participó en el crimen.

Sin embargo, la policía de Estados Unidos lo arrestó al día siguiente. El caso se basó enteramente en el testimonio de una testigo ocular que lo identificó. Años después, admitiría que fue coaccionada por la Policía para señalarlo como culpable, temiendo represalias si retractaba su declaración.

En junio de 1979, un jurado exclusivamente blanco lo declaró culpable por el triple crimen. Kevin Strickland, defendido por un abogado ineficaz, fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 50 años.

La inocencia del preso

Estando preso, vio morir a su madre sin poder despedirse, sus hermanos envejecieron sin él, desarrolló problemas de salud graves, incluyendo una discapacidad que lo confinó a una silla de ruedas.

Durante años, Kevin Strickland apeló su condena sin éxito. En 2009, la testigo clave, se arrepintió y confesó la presión policial. Debido a procesos burocráticos, recién en agosto de 2021 se anuló la condena.

Sin embargo, el estado de Missouri tiene una de las leyes de indemnización más restrictivas de Estados Unidos por lo que se rechazó un pago millonario al preso injusto. De todas formas, una organización recaudó 1.7 millones de dólares en donaciones privadas, permitiéndole cubrir gastos médicos y básicos.