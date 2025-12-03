Los videos del hombre que atropelló a su pareja intencionalmente y le amputó ambas piernas

pareja atropellada brasil La mujer que fue atacada por su pareja en auto.

Los detalles del ataque a su pareja

El episodio marcado por la violencia de género se desencadenó en un bar donde la mujer se encontraba disfrutando de una noche con amigos, días después de haberse peleado con su pareja. Según relatos de testigos y empleados del establecimiento, Douglas Alves apareció en el lugar y, al verla conversando con otro hombre, estalló en una discusión acalorada.

En un arrebato de furia, el agresor se retiró del lugar, pero luego subió a su vehículo y pisó el acelerador. El video no dejó dudas: la atropelló en forma intencional. Incluso la arrastró por casi 1 kilómetros por una de las calles principales de ese barrio de Brasil

Embed - Mulher tem pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por homem em SP

La mujer sufrió lesiones catastróficas: fracturas múltiples, hemorragias internas y daños irreparables en las extremidades inferiores. Los médicos no tuvieron otra opción que amputarle ambas piernas por encima de la rodilla para salvarle la vida. Actualmente, Taynara Souza permanece en coma inducido, intubada y estable.

Douglas Alves se dio a la fuga y se refugió en un hotel, pero lo detuvieron al día siguiente. Fue acusado de intento de femicidio, resistencia a la autoridad y lesiones graves por el ataque a su pareja que se viralizó por todo Brasil.