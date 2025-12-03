En las calles de San Pablo, Brasil, un acto de violencia de género sorprendió a todos y se viralizó ya que quedó filmado. Un joven que discutió con su pareja, la atropelló con su auto y le amputó ambas piernas.
Los videos del hombre que atropelló a su pareja intencionalmente y le amputó ambas piernas
Un joven de 26 años fue detenido tras el brutal ataque de violencia de género contra su pareja
El 29 de noviembre de 2025, Douglas Alves da Silva (26) embistió deliberadamente con su auto a su pareja, Taynara Souza (31), arrastrándola por más de 1 kilómetro.
El resultado: la víctima, madre de 2 hijos, perdió ambas piernas tras una amputación de emergencia luego de ser atropellada.
Los detalles del ataque a su pareja
El episodio marcado por la violencia de género se desencadenó en un bar donde la mujer se encontraba disfrutando de una noche con amigos, días después de haberse peleado con su pareja. Según relatos de testigos y empleados del establecimiento, Douglas Alves apareció en el lugar y, al verla conversando con otro hombre, estalló en una discusión acalorada.
En un arrebato de furia, el agresor se retiró del lugar, pero luego subió a su vehículo y pisó el acelerador. El video no dejó dudas: la atropelló en forma intencional. Incluso la arrastró por casi 1 kilómetros por una de las calles principales de ese barrio de Brasil
La mujer sufrió lesiones catastróficas: fracturas múltiples, hemorragias internas y daños irreparables en las extremidades inferiores. Los médicos no tuvieron otra opción que amputarle ambas piernas por encima de la rodilla para salvarle la vida. Actualmente, Taynara Souza permanece en coma inducido, intubada y estable.
Douglas Alves se dio a la fuga y se refugió en un hotel, pero lo detuvieron al día siguiente. Fue acusado de intento de femicidio, resistencia a la autoridad y lesiones graves por el ataque a su pareja que se viralizó por todo Brasil.