Femicidio: una mujer fue asesinada por su ex pareja, quien murió al escapar en su moto.

Femicidio mujer expareja Un hombre asesinó a golpes a su ex pareja, en otro caso de femicidio, y mientras escapaba murió al chocar en su moto contra un camión. Foto gentileza ellitoral.com

Al llegar los efectivos policiales a la vivienda, advirtieron que el cuerpo de la mujer presentaba lesiones compatibles con un fuerte traumatismo, según indicaron medios locales. Más allá de que los vecinos llamaron a emergencias para auxiliar a la víctima, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

También se hizo presente en la casa, personal de la Policía Científica, que realizó levantamiento de rastros, toma de muestras y documentación fotográfica para reconstruir el hecho, además de analizar las lesiones de la mujer.

De acuerdo a fuentes de la investigación, las primeras pistas apuntan a que el presunto agresor sería su ex pareja, Diego Durán, sobre quien pesaba una restricción de acercamiento vigente emitida por la Justicia.

Algunos vecinos que se ofrecieron como testigos, aseguraron que vieron al sospechoso irse del domicilio a bordo de una moto. A partir de estas afirmaciones, las autoridades activaron un operativo de búsqueda para localizarlo.

Sin embargo, la tensión creció aún más cuando se registró un choque fatal sobre la Ruta Provincial 6, unos minutos después de denunciado el episodio. Fuentes policiales confirmaron que un motociclista impactó de lleno con un camión.

Producto del fuerte impacto, el conductor Diego Durán, el supuesto femicida, murió en el acto a causa de las graves heridas que sufrió. Luego de la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), el jefe de la Unidad Regional XI aseguró que la identidad, la vestimenta y el vehículo del fallecido coincidían con el principal sospechoso del femicidio.

Femicidio mujer atacada La mujer de 40 años fue encontrada muerta por su hermano y el femicida perdió la vida mientras escapaba en su moto. Foto gentileza rosario3.com

La fiscal Laura Giordanino quedó a cargo de la causa por el asesinato de la mujer, mientras que el expediente del choque en el que murió el atacante lo tomó su colega, María Laura Arri.

Como parte de las medidas de rutina, las fiscales ordenaron autopsias y pericias de la mujer y del femicida para tratar de reconstruir el recorrido de los hechos y determinar con precisión lo ocurrido en la casa de la víctima.

Mientras que los hijos de la pareja, ambos menores, quedaron bajo custodia y serían entregados a familiares de la mujer asesinada para su cuidado.