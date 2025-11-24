Una profunda conmoción provocó la muerte de una pareja que fue encontrada en la habitación de un hotel alojamiento, originando un inusual desplazamiento de efectivos policiales. Una versión indicaría que se trato de un femicidio seguido de suicidio.
Una pareja fue encontrada muerta en un hotel alojamiento: posible femicidio seguido de suicidio
La Justicia investiga un posible caso de femicidio seguido de suicidio tras el hallazgo de una pareja sin vida en la habitación de un hotel alojamiento
La pareja compuesta por un hombre de 26 años y una mujer de 47, fue hallada sin vida en la habitación ante la falta de respuesta a los llamados en la puerta por parte de personal de limpieza del albergue transitorio situado en la localidad de Valle Hermoso, provincia de Córdoba.
El hotel alojamiento se encuentra ubicado en la calle General Paz al 800, en Vallle Hermoso y la pareja fue encontrada en la noche del domingo, generándose un extraordinario despliegue policial en las calles adyacentes.
Una vez que los empleados de limpieza se encontraron a semejante panorama, los responsables del establecimiento llamaron al teléfono de emergencias dando aviso a la Policía de Córdoba,
Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para constatar lo denunciado por la administración del hotel alojamiento, situado a la vera de la ruta provincial 38, a unos 75 kilómetros de la capital cordobesa.
Los efectivos de la comisaría local constataron que dentro de la habitación se encontraban los dos cuerpos sin vida, del joven de 26 años y la mujer de 47, aunque no trascendieron detalles respecto de cómo se encontraban dispuestos los cadáveres ni sus identidades.
La Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm quedó a cargo de la investigación sobre el caso caratulado "averiguación de causales de muerte". Aún no se confirmó si se trató de una muerte violenta, ya que no se aportaron más detalles de las condiciones en las que fueron hallados los cuerpos.
La autopsia a la que serán sometidos los cuerpos en las próximas horas y los resultados técnicos serán claves para establecer cómo se produjeron las muertes y si existió intervención de terceros.
Sin embargo, información surgida en las últimas horas, indica que el joven de 26 años, era oriundo de La Rioja, y la mujer de 47, tenía domicilio en Villa Giardino, Córdoba, y que la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un femicidio seguido de suicidio.
Ante esta situación, la fiscal ordenó una serie de medidas, que son la que corresponden en este tipo de casos, para determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte de las dos personas.
Los propietarios del complejo donde está emplazado el hotel alojamiento no se manifestaron sobre lo sucedido, y solo resta conocer el resultado de las investigaciones para determinar las circunstancias en que murió la pareja.