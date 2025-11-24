Una pareja fue encontrada muerta en un hotel alojamiento: posible femicidio seguido de suicidio.

Pareja hotel muerte

Una vez que los empleados de limpieza se encontraron a semejante panorama, los responsables del establecimiento llamaron al teléfono de emergencias dando aviso a la Policía de Córdoba,

Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para constatar lo denunciado por la administración del hotel alojamiento, situado a la vera de la ruta provincial 38, a unos 75 kilómetros de la capital cordobesa.

Los efectivos de la comisaría local constataron que dentro de la habitación se encontraban los dos cuerpos sin vida, del joven de 26 años y la mujer de 47, aunque no trascendieron detalles respecto de cómo se encontraban dispuestos los cadáveres ni sus identidades.

La Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm quedó a cargo de la investigación sobre el caso caratulado "averiguación de causales de muerte". Aún no se confirmó si se trató de una muerte violenta, ya que no se aportaron más detalles de las condiciones en las que fueron hallados los cuerpos.

La autopsia a la que serán sometidos los cuerpos en las próximas horas y los resultados técnicos serán claves para establecer cómo se produjeron las muertes y si existió intervención de terceros.

Sin embargo, información surgida en las últimas horas, indica que el joven de 26 años, era oriundo de La Rioja, y la mujer de 47, tenía domicilio en Villa Giardino, Córdoba, y que la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un femicidio seguido de suicidio.

Pareja muerte hotel

Ante esta situación, la fiscal ordenó una serie de medidas, que son la que corresponden en este tipo de casos, para determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte de las dos personas.

Los propietarios del complejo donde está emplazado el hotel alojamiento no se manifestaron sobre lo sucedido, y solo resta conocer el resultado de las investigaciones para determinar las circunstancias en que murió la pareja.