Con un maple o cartón de huevo, crea un hermoso pino navideño para decorar tu hogar

Por lo general, el cartón o maple de huevo siempre termina en la basura una vez que hemos usado todos los huevos. Sin embargo, y aunque no lo creas, puedes usarlo para hacer diversas manualidades.
En la siguiente nota te enseñaremos a usar el maple o cartón de huevo para que puedas crear con él un pinito de Navidad. Sin dudas se trata de una gran idea de manualidad y reciclaje.
¿Cómo crear un pinito de Navidad con un maple de huevo?
Materiales
- 3 maples de huevo (cartón)
- Pintura acrílica
- Elastiquín, cordón
- Atomizador o pulverizador con agua
El primer paso para realizar esta idea de reciclaje y manualidad y limpiar 2 maples de huevo para retirar cualquier resto de tierra, suciedad o de hasta cáscara pegada.
Una vez que los maples o cartónes de huevo estén limpio, tendrás que rociarlos (pero sin empaparlo) con agua. Puedes ayudarte con un atomizador o pulverizador. Una vez que los maples estés húmedos y moldeables, sujeta sus extremos hasta formar una especie de triángulo. Puedes ayudarte para sujetarlo con un elastiquín, bandita elástica o un cordón.
Cuando hayan pasado unos 20 o 30 minutos, retira los elastiquines y pega los cartones de forma tal que formes con ellos una especie de cono o pinito.
El siguiente paso será pintar los cartones o maples de huevo con pintura acrílica verde. A continuación, toma otro maple de huevo y corta una tira fina (debe ser del ancho de un surco) y luego une las puntas para formar una estrella. Pinta esa estrella de color dorado.
Luego deberás decorar el pinito de Navidad con los adornos navideños que más te gusten: esferas, moñitos, estrellas, pequeños regalos, brillantina, guirnaldas, etc. La idea es que dejes volar tu imaginación y puedas crear un pinito súper original.