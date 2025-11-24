Inicio Sociedad Navidad
Reciclaje y manualidades

Con un maple o cartón de huevo, crea un hermoso pino navideño para decorar tu hogar

Usando un maple de huevo, puedes crear un hermoso pinito de Navidad para poder sorprender a todos tus invitados

Paula Alonso
Paso a paso para crear un pinito de Navidad con un maple de huevo

Por lo general, el cartón o maple de huevo siempre termina en la basura una vez que hemos usado todos los huevos. Sin embargo, y aunque no lo creas, puedes usarlo para hacer diversas manualidades.

En la siguiente nota te enseñaremos a usar el maple o cartón de huevo para que puedas crear con él un pinito de Navidad. Sin dudas se trata de una gran idea de manualidad y reciclaje.

¿Cómo crear un pinito de Navidad con un maple de huevo?

Materiales

  • 3 maples de huevo (cartón)
  • Pintura acrílica
  • Elastiquín, cordón
  • Atomizador o pulverizador con agua
Maple huevos
El primer paso para realizar esta idea de reciclaje y manualidad y limpiar 2 maples de huevo para retirar cualquier resto de tierra, suciedad o de hasta cáscara pegada.

Una vez que los maples o cartónes de huevo estén limpio, tendrás que rociarlos (pero sin empaparlo) con agua. Puedes ayudarte con un atomizador o pulverizador. Una vez que los maples estés húmedos y moldeables, sujeta sus extremos hasta formar una especie de triángulo. Puedes ayudarte para sujetarlo con un elastiquín, bandita elástica o un cordón.

Cuando hayan pasado unos 20 o 30 minutos, retira los elastiquines y pega los cartones de forma tal que formes con ellos una especie de cono o pinito.

Embed - Árbol de navidad con material reciclado adornos navideños con material reciclado manualidades navideñas hechas en. casa #navidad #ManualidadesFaciles #adornosbonitos #AdornosCaseros #adornosrastas
@manualidadesyadornos

Árbol de navidad con material reciclado adornos navideños con material reciclado manualidades navideñas hechas en. casa #navidad #ManualidadesFaciles #adornosbonitos #AdornosCaseros #adornosrastas

sonido original - Manualidadesyadornos

El siguiente paso será pintar los cartones o maples de huevo con pintura acrílica verde. A continuación, toma otro maple de huevo y corta una tira fina (debe ser del ancho de un surco) y luego une las puntas para formar una estrella. Pinta esa estrella de color dorado.

Luego deberás decorar el pinito de Navidad con los adornos navideños que más te gusten: esferas, moñitos, estrellas, pequeños regalos, brillantina, guirnaldas, etc. La idea es que dejes volar tu imaginación y puedas crear un pinito súper original.

