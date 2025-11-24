Con un maple o cartón de huevo, crea un hermoso pino navideño para decorar tu hogar

3 maples de huevo (cartón)

Pintura acrílica

Elastiquín, cordón

Atomizador o pulverizador con agua

Maple huevos Con un maple de huevos puedes crear muchas manualidades.

El primer paso para realizar esta idea de reciclaje y manualidad y limpiar 2 maples de huevo para retirar cualquier resto de tierra, suciedad o de hasta cáscara pegada.

Una vez que los maples o cartónes de huevo estén limpio, tendrás que rociarlos (pero sin empaparlo) con agua. Puedes ayudarte con un atomizador o pulverizador. Una vez que los maples estés húmedos y moldeables, sujeta sus extremos hasta formar una especie de triángulo. Puedes ayudarte para sujetarlo con un elastiquín, bandita elástica o un cordón.

Cuando hayan pasado unos 20 o 30 minutos, retira los elastiquines y pega los cartones de forma tal que formes con ellos una especie de cono o pinito.

Embed - Árbol de navidad con material reciclado adornos navideños con material reciclado manualidades navideñas hechas en. casa #navidad #ManualidadesFaciles #adornosbonitos #AdornosCaseros #adornosrastas @manualidadesyadornos Árbol de navidad con material reciclado adornos navideños con material reciclado manualidades navideñas hechas en. casa #navidad #ManualidadesFaciles #adornosbonitos #AdornosCaseros #adornosrastas sonido original - Manualidadesyadornos

El siguiente paso será pintar los cartones o maples de huevo con pintura acrílica verde. A continuación, toma otro maple de huevo y corta una tira fina (debe ser del ancho de un surco) y luego une las puntas para formar una estrella. Pinta esa estrella de color dorado.

Luego deberás decorar el pinito de Navidad con los adornos navideños que más te gusten: esferas, moñitos, estrellas, pequeños regalos, brillantina, guirnaldas, etc. La idea es que dejes volar tu imaginación y puedas crear un pinito súper original.