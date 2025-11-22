Receta exprés para Navidad: cómo preparar en 15 minutos un plato fresco, fácil y abundante

La Navidad es el momento ideal para reunir a la familia y amigos alrededor de la mesa, y nada mejor que apostar por recetas simples y sabrosas para que todos disfruten. Si buscas una opción práctica y elegante, el pionono relleno aparece como una alternativa perfecta para organizar con tiempo tu menú y evitar complicaciones de último momento.
En esta propuesta para Navidad, te compartimos una de las recetas más versátiles: un pionono relleno de jamón, queso, tomate asado y morrón confitado. Económico, fácil de preparar y con un sabor irresistible, este clásico renovado te permitirá sorprender a tus invitados sin esfuerzo y sumar un plato fresco y festivo a la mesa.
En 15 minutos: el plato fresco y económico para la cena de Navidad
Una de las comidas frías favoritas de la Navidad es, sin dudas, el pionono relleno. Hay varias opciones, tanto dulces como saladas, pero en esta oportunidad te compartimos la receta con jamón, queso y verduras confitadas.
Ingredientes:
- 1 pionono grande
- 300 g de queso cortado en fetas
- 300 g de jamón cocido en fetas
- 1 morrón rojo cortado en Juliana
- 1 tomate
- 2 huevos revueltos
- Queso crema o mayonesa light
Cómo preparar un pionono relleno, fresco y económico para Navidad
- Primero, coloca el tomate en una fuente para horno y cocínalo durante 10 minutos a temperatura alta.
- Al mismo tiempo, en una sartén, confita el morrón cortado en Juliana con un chorrito de aceite de oliva. Cuando comience a arrugarse, espolvorea una cucharadita de azúcar y espera a que se dore.
- En la misma sartén, limpia, rompe los huevos y revuelve hasta que se cocinen.
- Estira el pionono sobre una bandeja y unta el queso crema o la mayonesa en la superficie.
- Coloca las fetas de jamón hasta cubrir todo el pionono. Por encima, agrega las fetas de queso.
- Esparce el morrón confitado, el tomate asado y el huevo revuelto. Para terminar, enrolla el pionono y consérvalo cubierto con papel film en la heladera.