Receta exprés para Navidad: cómo preparar en 15 minutos un plato fresco, fácil y abundante

En esta propuesta para Navidad, te compartimos una de las recetas más versátiles: un pionono relleno de jamón, queso, tomate asado y morrón confitado. Económico, fácil de preparar y con un sabor irresistible, este clásico renovado te permitirá sorprender a tus invitados sin esfuerzo y sumar un plato fresco y festivo a la mesa.

pionono receta (1).jpg El pionono relleno de jamón, queso, tomate asado y morrón confitado es una receta fácil y abundante para Navidad.

En 15 minutos: el plato fresco y económico para la cena de Navidad

Una de las comidas frías favoritas de la Navidad es, sin dudas, el pionono relleno. Hay varias opciones, tanto dulces como saladas, pero en esta oportunidad te compartimos la receta con jamón, queso y verduras confitadas.